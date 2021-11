Pourquoi la gauche est-elle si enthousiaste à l'égard des restrictions de la liberté de circulation, étant donné que les personnes auxquelles elles nuisent le plus sont les pauvres et les personnes vulnérables ? (Daily Sceptic)

Pourquoi la gauche est-elle si enthousiaste à l'égard des restrictions de la liberté de circulation, étant donné que les personnes auxquelles elles nuisent le plus sont les pauvres et les personnes vulnérables ? Article originel : Why is the Left So Enthusiastic About Covid Restrictions, Given that the People they Harm the Most are the Poor and Vulnerable? Par Toby Young Daily Sceptic, 22.11.21

Nous publions aujourd'hui un essai original du Dr Gary Sidley, psychologue clinicien à la retraite ayant travaillé pendant plus de 30 ans pour le NHS, qui demande pourquoi la gauche est plus enthousiaste que la droite à l'égard des confinements. Les contributeurs de ce site se sont penchés sur cette question depuis un certain temps et l'essai du Dr Sidley prendra place dans la section intitulée "The Left-Wing Case Against Lockdowns" dans le menu de droite. En voici un extrait :

Une dimension politique façonnant les attitudes à l'égard de la réponse du gouvernement à la Covid pourrait aider à expliquer une observation intrigante que j'ai faite au printemps 2020, et qui continue à me déconcerter : que la grande majorité de mes amis socialistes de gauche ont immédiatement embrassé et soutenu des restrictions sans précédent qui allaient toujours désavantager de manière disproportionnée les personnes les moins fortunées de nos communautés. Vingt mois plus tard, et malgré l'accumulation de preuves de l'inefficacité et de la nocivité d'impositions telles que les confinements et les masques, leur point de vue ne semble pas vouloir changer. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles la plupart des partisans du parti travailliste ont soutenu les restrictions draconiennes du gouvernement en matière de Covid ? Bien que je ne prétende pas avoir les réponses définitives à cette question, mon intention est de partager des idées qui stimuleront le débat en cours.

Il était clair dès le départ que les confinements, et d'autres mesures sans précédent, feraient beaucoup plus de mal aux pauvres qu'aux riches, et il était donc raisonnable de s'attendre à ce que ceux qui sont à gauche de l'échiquier politique s'opposent fermement à ces restrictions. Des prédictions sinistres se sont manifestées dès le début de la pandémie. En avril 2020, un article pré-imprimé paru dans The Lancet prévoyait que les restrictions auraient un impact "dévastateur" sur le tiers-monde, contribuant de manière significative à la mort de plus d'un million d'enfants de moins de cinq ans dans les pays à revenu faible ou moyen. À peu près au même moment, l'Organisation internationale du travail des Nations unies s'est inquiétée du fait que "la moitié de la population active mondiale risque de perdre son emploi". Par la suite, ces sombres prophéties se sont vérifiées, les confinements ayant provoqué un carnage en Afrique et en Inde, bien que leurs populations soient beaucoup plus jeunes que celles du monde occidental et donc beaucoup moins exposées au virus.

Alors que le parti travailliste parlementaire a soutenu à plusieurs reprises l'imposition par le gouvernement de mesures Covid draconiennes, préconisant généralement des restrictions plus précoces et plus sévères, la population ouvrière qu'il prétend représenter a souffert de manière disproportionnée. Alors que de nombreux cols blancs, employés professionnels, Zooment volontiers depuis leur domicile, ceux qui occupent des emplois relativement peu rémunérés (comme les chauffeurs-livreurs, les employés de supermarché et les aides-soignants) poursuivent leur travail essentiel dans le monde réel. De nombreuses autres personnes, notamment les jeunes et les personnes faiblement rémunérées dans les secteurs des loisirs et du commerce de détail, ont perdu leur emploi ; à l'hiver 2020, 600 000 personnes supplémentaires au Royaume-Uni étaient tombées dans la pauvreté à la suite du confinement.

À lire dans son intégralité.