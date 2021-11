Selon une enquête du BMJ, des chercheurs de Pfizer chargés de l'essai du vaccin anti-Covid au Texas ont "faussé des données, n'ont pas suivi des patients qui avaient des effets secondaires et n'ont pas testé des personnes présentant des symptômes" (Daily Mail)

Selon une enquête du BMJ, des chercheurs de Pfizer chargés de l'essai du vaccin anti-Covid au Texas ont "faussé des données, n'ont pas suivi des patients qui avaient des effets secondaires et n'ont pas testé des personnes présentant des symptômes".

Article originel : Pfizer's Covid jab trial researchers in Texas 'skewed data, didn't follow-up with patients who had side effects and failed to test people with symptoms', BMJ investigation claims

Daily Mail, 10.11.21



Une lanceuse d'alerte qui a travaillé dans une entreprise payée pour mener l'essai a documenté une douzaine de manquements.

Elle a fourni au British Medical Journal un certain nombre de documents et de preuves photographiques.

Parmi les autres manquements, citons le stockage incorrect des vaccins et le recrutement de personnel sous-qualifié...

