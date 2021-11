A partir du 15 janvier, le pass sanitaire sera désactivé en France si son détenteur n'a pas eu de dose de rappel dans les "sept mois après la dernière injection"

Une dose de rappel du vaccin pour tous les adultes, 5 mois après la dernière injection

France Tv



Dès samedi 27 novembre, les Français sont invités à effectuer un rappel de leur vaccination. Le ministre de la Santé a rappelé que le vaccin protège individuellement en réduisant "très fortement" les formes graves de la maladie et collectivement en réduisant "fortement" la circulation du virus. Mais il a également souligné que son efficacité, soit l'immunité qu'elle confère, diminue avec le temps, ce qui est un "phénomène classique" pour un vaccin. Il est donc nécessaire de renouveler ce rappel pour "réactiver la mémoire immunitaire". Il concernera, à partir du samedi 27 novembre, tous les adultes âgés de 18 ans et plus.

Cette nouvelle dose peut être injectée dans un délai de cinq mois après la "dernière injection", selon les préconisations de la Haute Autorité de santé (HAS), publiées jeudi 25 novembre. Par ailleurs, à partir du 15 janvier, le pass sanitaire sera désactivé si son détenteur n'a pas eu de dose de rappel dans les "sept mois après la dernière injection", selon les termes du ministre de la Santé...

