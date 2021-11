En Angleterre, six enfants en bonne santé sont morts de la Covid en un an, mais les confinements alimentent une bombe à retardement pour la santé des jeunes (The Telegraph)

Six enfants en bonne santé sont morts de la Covid en un an, mais les confinements alimentent une bombe à retardement pour la santé des jeunes

Article originel : Six healthy children died of Covid in a year, but lockdowns fuel youth health timebomb

Par Laura Donnelly

The Telegraph, 12.11.21



De nouvelles données révèlent l'impact dévastateur des restrictions pandémiques sur la santé des enfants, tout en montrant l'impact limité du virus.



La Covid n'a tué que six enfants en bonne santé pendant la pandémie, tandis que les mesures de confinement ont alimenté une bombe à retardement de troubles de la santé chez les jeunes, selon de nouvelles données.

L'étude, qui a porté sur plus de 3 000 décès d'enfants de moins de 18 ans en Angleterre au cours de l'année qui a suivi le premier confinement, a révélé qu'une proportion "infime" était liée à la Covid.

Seuls 25 décès ont été causés par le virus, et seulement six d'entre eux concernaient des enfants sans conditions sous-jacentes.

La même année, plus de 1 100 décès cardiaques ont été enregistrés chez les enfants, ainsi que près de 1 200 décès liés à des troubles neurologiques et plus de 450 décès chez les moins de 18 ans souffrant de troubles respiratoires, selon une étude publiée dans la revue Nature Medicine.

Parallèlement, une étude distincte de l'université d'Oxford a révélé une baisse de 17 % des diagnostics de cancers chez les enfants dans les mois qui ont suivi le premier confinement.

Les chercheurs ont constaté que les personnes diagnostiquées pendant la pandémie étaient deux fois plus susceptibles d'être admises en soins intensifs avant le diagnostic, ce qui suggère que la maladie était plus avancée, lorsque les chances de survie sont plus faibles.

En outre, des statistiques "alarmantes" du NHS ont montré que le nombre d'enfants en attente de traitement pour des troubles de l'alimentation a doublé l'année dernière. Les chiffres officiels montrent que plus de 2 000 enfants et jeunes gens attendaient un traitement en septembre 2021, contre 860 en un an...

