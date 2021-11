"The Omicron Variant" - Pilules magiques, ou résolution du problème de l'Afrique ? (Off Guardian)

"The Omicron Variant" - Pilules magiques, ou résolution du problème de l'Afrique ? Article originel : “The Omicron Variant” – Magic pills, or solving the Africa problem? Kit Knightly Off Guardian, 27.11.21

Hier, l'OMS a qualifié la variante B.1.1.529 du Sras-cov-2 de "variant préoccupant" et l'a officiellement baptisé "Omicron".



Cette décision était aussi prévisible que dénuée de sens. Les "variants" ne sont que des outils pour étirer l'histoire et tenir les gens en haleine.



Si vous voulez savoir exactement comment le variant Omicron va affecter le récit, The Guardian a fait un guide pratique intitulé “here’s all the bullshit we’re gonna sell you over the next couple of weeks” ("voici toutes les conneries que nous allons vous vendre au cours des deux prochaines semaines") :



Le variant Omicron est plus transmissible, mais ils ne savent pas encore si il est plus dangereux (ils gardent leurs options ouvertes).



Il est originaire d'Afrique, et a pu muter chez un "malade du SIDA non traité" (les personnes malades sont des terrains propices aux "mutations" dangereuses).



"Les scientifiques prévoient que le virus sera plus susceptible d'infecter - ou de réinfecter - les personnes qui sont immunisées contre les variants précédents. (miner l'immunité naturelle, vendre plus de boosters, continuer à faire peur).



"Les scientifiques craignent que les vaccins actuels ne soient pas aussi efficaces contre la nouvelle souche et qu'il faille les "modifier" (obtenez vos rappels et le nouveau rappel que nous n'avons pas encore inventé).



"Les scientifiques s'attendent à ce que les médicaments antiviraux récemment approuvés, tels que la pilule de Merck, soient aussi efficaces contre le nouveau variant" (plus d'informations à ce sujet plus tard).



Il se propage déjà dans le monde entier, et des interdictions de voyager pourraient être nécessaires pour éviter un nouveau confinement.



Nous assistons déjà à la préparation de nouvelles "mesures de santé publique", la presse citant à bout de souffle des responsables de la santé publique "inquiets". On nous dit qu'un nouveau confinement ne sera pas nécessaire... tant que nous n'oublierons pas de nous rebooster et de porter des masques et bla bla bla.

D'une manière générale, il s'agit d'une absurdité effrayante et banale. Bien qu'il soit assez drôle que l'administration Biden ait déjà mis un tas de nations africaines sur une liste d'interdiction de voyage, alors que Biden a traité Trump de raciste pour avoir fait la même chose en 2020.