Un homme qui a scandé « Macron Démission, Benalla en Prison ! » lors du JT de France 2 en direct de Dieppe jeudi dernier a été interpellé et placé en garde à vue avant d'être hospitalisé en psychiatrie sur demande du procureur de la République (Vidéo)

Un homme qui a scandé « Macron Démission, Benalla en Prison ! » lors du JT de France 2 en direct de #Dieppe jeudi dernier a été interpellé et placé en garde à vue avant d'être hospitalisé en psychiatrie sur demande du procureur de la République. pic.twitter.com/lXoy930tAz

JT de 13 h de France 2 en direct de Dieppe : le fauteur de troubles interpellé et gardé à vue

Paris Normandie 5.11.21

Il avait troublé le JT de France 2 en direct aux cris de « Macron, démission ! ». Le quinquagénaire a été interpellé et interrogé par les policiers… avant d’être hospitalisé en psychiatrie...

Mais l’histoire ne s’arrête pas là pour le fauteur de troubles. Il a en effet été interpellé tout juste après les faits, aux abords de la place Nationale, par la police nationale. Emmené au commissariat, il a été interrogé au cours d’une garde à vue. L’individu a refusé de décliner son identité et a opposé un strict refus au fait de se faire fouiller. Tout juste a-t-il expliqué en vouloir au président de la République car il lui impute la faillite en 2015 de l’entreprise implantée près de Dieppe, dont il aurait été le patron. À l’époque, Emmanuel Macron était ministre de l’Économie et de l’Industrie. Au fait des propos décousus tenus devant les fonctionnaires de police, le procureur de la République a cru bon de présenter l’individu à un psychiatre. Lequel a hospitalisé l’homme en psychiatrie à l’issue de la consultation...

