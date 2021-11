Une ville de Californie se déclare une « république constitutionnelle » pour contrer les règles de la COVID-19 (The Guardian)

Une ville de Californie se déclare une « république constitutionnelle » pour contrer les règles de la COVID-19

Article originel : California town declares itself a ‘constitutional republic’ to buck Covid rules

The Guardian, 5.11.21

Le conseil municipal d’Oroville a adopté une résolution stipulant qu’il s’opposerait aux décrets fédéraux et d’État qu’il considère comme des dépassements de budget.

Une ville du nord de la Californie s’est déclarée « république constitutionnelle » en réponse aux restrictions sanitaires imposées par le gouverneur en raison de la COVID-19, signe récent de conflit entre le gouvernement de l’État et ses régions rurales et conservatrices.

Le conseil municipal d’Oroville, situé au pied des contreforts de la Sierra Nevada, à environ 90 milles de la capitale de Sacramento, a adopté cette semaine une résolution stipulant qu’il s’opposerait aux ordres étatiques et fédéraux qu’il considère comme des dépassements de pouvoir...

