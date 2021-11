Vaccinée à plus de 91% pour les plus de 12 ans, l'Irlande voit son taux de cas de Covid augmenter avec un taux d'hospitalisation record dans le comté de Waterford vacciné à 99.5%

L'irlande est vaccinée à 91% pour les plus de 12 ans. Sa ville la plus vaccinée, Waterford 99.7% a le plus haut taux d'hospitalisés avec le #Covid19 et les cas de Covid augmente 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ https://t.co/qB1esk0wbU https://t.co/jm47K4sp5c pic.twitter.com/lfOejhFBZ0

Le comté a le taux le plus élevé de la maladie, mais aussi le plus grand nombre de vaccinations dans l’État

De nouvelles données montrent que le comté de Waterford est le plus touché par le coronavirus Article originel : Fresh data show Co Waterford worst affected by coronavirus Irish Times, 4.11.21

Les chiffres reflètent une forte augmentation de la maladie à l’échelle du pays.

Waterford continue d’avoir la pire incidence de la COVID-19 dans l’État, malgré le taux de vaccination le plus élevé.

Cinq des six communes du comté ont un taux d’incidence de 14 jours de plus de 1000 cas par 100000 habitants, ce qui signifie qu’au cours de la dernière quinzaine, une personne sur 100 a été testée positive.

La ville de Waterford Sud a le taux le plus élevé de l’État avec un taux d’incidence de 14 jours de 1481,7 pour 100000, bien que ce soit en baisse par rapport à la semaine dernière 1672,9 pour 100000.

Les autres administrations locales de Waterford ayant des tarifs de 14 jours supérieurs à 1000 par 100000 habitants sont Lismore (1221,6), Waterford City East (1209,4), Portlaw-Kilmacthomas (1045) et Tramore-Waterford City West (1032).

Quelque 96,6 pour cent des personnes âgées de plus de 12 ans et 99,5 pour cent des personnes âgées de plus de 18 ans sont entièrement vaccinées dans le comté, selon les derniers chiffres sur la vaccination produits par le Health Service Executive.

Kerry a également un taux élevé d’infection avec Castleisland (1,289), Kenmare (1,129.2) et Tralee (1,129.0) Les zones des autorités locales ont toutes des taux supérieurs à 1,000 pour 100,000 cas.

Le deuxième taux le plus élevé à l’échelle du pays se trouve dans la ville de Longford, à 1 445,8 pour 100 000 habitants. La ville voisine de Granard a un taux de 1 105,6 pour 100 000 habitants.

Les autres collectivités locales dont le taux de 14 jours est supérieur à 1 000 par 100 000 habitants sont Cahir (1 182,3) et Nenagh (1 066,8) dans Co Tipperary, Carrick-on-Shannon (1 056,2) et ManorhamiltonLeitrim, Graiguecullen-Portarlington (1 042,9) dans Co Laois, Drogheda (1 102) dans Co Louth, Ashbourne (1 000,7). dans Co Meath, Carndonagh (1 167,2) dans Co Donegal, Arklow (1 138,1) dans Co Wicklow et Kanturk (1 243,2) dans Co Cork...

Lire la suite