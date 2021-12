Vaccinée contre la Covid, Carlotta Masala est morte à 27 ans, d’une myocardite (Unionesarda.it)

Selon le journal italien Unione Sarda , les premiers résultats de l’autopsie : un arrêt cardiaque avec œdème pulmonaire , peut-être lié à une myocardite. Il faudra attendre les examens histologiques pour en avoir le cœur net, mais c’est le tableau qui s’est dégagé hier à l’issue de l’autopsie — qui a duré plusieurs heures — du corps de Carlotta Masala, 27 ans, originaire de Cagliari. L’examen a été effectué au service d’anatomie pathologique de l’hôpital Santissima Trinità de Cagliari par le médecin légiste Michela Piga, qui a commencé à travailler sur le cas le matin et n’avait pas terminé en fin d’après-midi. Dans un premier temps, on pensait que la tâche serait confiée au Pr Roberto Demontis du département de médecine légale de la polyclinique universitaire de Monserrato par procuration du ministère public, mais le procureur général, Maria Viriginia Boi, a ensuite décidé de laisser l’hôpital, qui avait déjà ordonné l’enquête, s’en charger.

Le magistrat de garde avait été informé par les carabiniers immédiatement après la découverte du corps sans vie de la jeune femme, alors que les services d’urgence avaient estimé que sa mort était due à des « causes naturelles », mais après quelques heures, un certain nombre d’interrogations avaient émergé. Le père de la jeune fille de 27 ans, Francesco Masala, 60 ans, le cœur brisé, a insisté pour avoir des réponses plus précises. Il a demandé aux carabiniers et au médecin qui s’était rendu à la maison de chercher ce qui avait causé la mort de sa fille. C’était une fille sportive et joyeuse qui avait toujours été en bonne santé jusque-là.