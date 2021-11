Vaccins contre la Covid-19 le risque cardio-vasculaire confirmé (Le Progrès)

Vaccins contre le Covid-19 le risque cardio-vasculaire confirmé

Le Progrès, 10.11.21

Depuis juillet dernier, les risques d’inflammation du muscle cardiaque (myocardite) et de la membrane qui entoure le cœur (péricardite) sont considérés comme des effets indésirables des vaccins anti-Covid Pfizer et Moderna. L’étude EPI-PHARE le confirme et apporte de nouveaux éléments. Explications alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé lors de son allocution télévisée sa volonté d'accélérer la campagne de la troisième injection auprès des personnes âgées.



Peu fréquent et d’évolution favorable. C’est ce qui ressort de la nouvelle étude de pharmaco-épidémiologie EPI-PHARE, destinée à caractériser le risque de myocardite et de péricardite chez les Français de 12 à 50 ans ayant reçu une injection d’un des vaccins à ARNm anti-Covid, Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Dans le détail, l’étude précise que ce risque concerne plus particulièrement la tranche d’âge 12-29 ans, et que la myocardite (inflammation du muscle cardiaque) ou la péricardite (inflammation de la membrane qui entoure le cœur) surviennent le plus souvent dans les sept jours qui suivent l’injection.



Un risque plus marqué chez les hommes de moins de 30 ans

« Ce risque apparaît plus marqué chez les jeunes hommes de moins de 30 ans en particulier après la deuxième dose de Spikevax (Moderna, NDLR), même si le nombre de cas apparaît peu fréquent au regard du nombre élevé de doses administrées ». Selon l’étude, la vaccination par Moderna serait à l’origine de 132 cas de myocardite supplémentaires par million de doses administrées.

Le risque de péricardite apparaît lui aussi plus marqué après le vaccin Moderna et chez les moins de 30 ans, singulièrement chez les hommes après injection de la seconde dose : 18 cas supplémentaires par million de doses dans cette catégorie de la population...

Lire la suite