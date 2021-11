[Vidéo] Si Bill Gates dit lui-même que les vaccins ne fonctionnent pas... (Conservative Woman)

Si Bill Gates dit lui-même que les vaccins ne fonctionnent pas... Article originel : If Bill Gates himself says the jabs don’t work... Par Janice Davis Conservative Woman, 16.11.21

Après la pléthore d'opinions et de preuves contradictoires sur l'efficacité des vaccins contre la Covid-19, nous avons maintenant la voix de Bill Gates, " le défenseur de la santé publique le plus influent au monde " qui semble maintenant douter de la technologie derrière les injections d'ARNm. Cela fait suite à leur déploiement "dans plus de 7,34 milliards de bras dans le monde", comme l'a rapporté Jordan Schachtel sur Zero Hedge la semaine dernière.

C'est une révélation qui doit être diffusée dans toute l'Europe. En dépit de l'augmentation du nombre de vaccins, les cas augmentent à nouveau et les gouvernements menacent toujours de décréter des confinements en réponse à la montée en flèche des chiffres et à la perspective de voir les unités de soins intensifs débordées. Plus inquiétant encore, en Autriche, le confinement sera imposé uniquement aux personnes non vaccinées, ce qui entraînera un apartheid sociétal évoquant de sinistres rappels du passé du pays.



Les autorités sanitaires semblent heureuses de continuer malgré tout. Comme Lucie Wilk, un médecin hospitalier du NHS, l'a déclaré hier dans TCW Defending Freedom : Contrairement aux principes de base de la médecine fondée sur les preuves, déclarer qu'une intervention médicale expérimentale est "sûre et efficace" ne semble plus exiger de preuves de sécurité ou d'efficacité cliniquement significative évaluées par des pairs. C'est clairement le cas en Suisse où les cas de Covid sont à nouveau en hausse et où la réponse officielle consiste à vacciner encore plus.

Les raisons de cette augmentation ne sont pas claires - le climat, le taux de vaccination relativement faible de la Suisse, notamment chez les jeunes et la population immigrée (près de 30 %), des tests plus assidus ou le faible taux d'efficacité du vaccin et son incapacité à réduire la transmission.



Mais la propagande pro-vaccination ne manque pas. Chaque ménage suisse a reçu un dépliant A3 expliquant pourquoi les 30 % restants devraient s'aligner sur les autres. Voici une section typique, intitulée "Quelques mots sur la vaccination", et je cite :

"Les vaccins sont l'une des grandes réussites de la médecine. Grâce à la vaccination, des maladies dangereuses comme la variole et la polio ont disparu en Suisse. Les vaccins utilisent la puissante efficacité de notre système immunitaire. Grâce à la vaccination, nos anticorps apprennent à combattre un virus dangereux, sans avoir à subir la maladie elle-même. L'action du vaccin se produit directement ou en quelques jours ou semaines. La vaccination n'entraîne pas d'effets secondaires qui n'apparaissent que des années plus tard. Mais des réactions très rares ne peuvent être détectées qu'avec un pourcentage suffisamment élevé de personnes vaccinées."



Il n'y a jamais eu de base de données aussi vaste et fiable que celle dont nous disposons pour les vaccins contre la Covid-19. Les doses importantes, réparties sur plus de six millions de personnes, le montrent clairement :

- Le vaccin Covid-19 est très efficace et prévient les complications graves et les décès.

- Les effets indésirables graves sont extrêmement rares. La vaccination est sûre".



Le texte poursuit en contrant ce qu'il appelle les "fausses informations", et cite les "faits" importants suivants :

Dans les mois à venir, de nombreuses personnes non vaccinées tomberont malades à cause de la Covid. Les experts sont unanimes : le coronavirus ne disparaît pas. Et comme il est hautement infectieux, la question n'est pas de savoir si vous allez tomber malade, mais quand et dans quelle mesure.

Les complications et les souffrances graves liées à la maladie sont beaucoup plus fréquentes que les effets secondaires graves du vaccin. La maladie peut être grave, voire mortelle. Le suivi des données de vaccination de millions de personnes vaccinées démontre que les effets secondaires sont très rares. Les risques de tomber malade sont beaucoup plus élevés.

L'ARNm ne modifie pas notre ADN. Il montre seulement à notre propre système immunitaire naturel la structure de l'envahisseur, afin que notre propre système immunitaire soit préparé et puisse se défendre. Les informations héréditaires contenues dans nos noyaux cellulaires restent inchangées.