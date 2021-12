68% des parents français opposés à la vaccination des enfants, la tendance va-t-elle s'inverser avec la mise en marche du rouleau compresseur médiatico-politico-sanitaire ?

Selon un sondage Elabe, réalisé pour BFMTV et l’Express, 7 parents sur 10 sont opposés à la vaccination des enfants contre la Covid. Cela représente 68 % des parents interrogés. Seulement 31 % des parents affirment être favorables à la vaccination de leur enfant entre 5 et 11 ans.

- Ouest-France 68 % des parents interrogés sont opposés à la vaccination de leur enfant de 5 à 11 ans, selon un sondage



Il semble que la machinerie à fabriquer du consentement se soit déjà mise en branle. Le Conseil National d'Ethique s'est déjà prononcé en faveur de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans malgré les risques rares mais non négligeables de thromboses et de myocardites. Le gouvernement s'est déjà déclaré favorable à une vaccination des enfants à risque et devrait se prononcer pour la vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans à partir du 22.12.21. Le ministre de la santé français, Olivier Veran, a déclaré samedi 18.12.21 sur France inter "Si tout va bien, le 22 après-midi nous démarrons la vaccination des enfants dans des centres adaptés pour les enfants". "La Haute autorité de santé va rendre ses conclusions en tout début de semaine et va nous dire, vraisemblablement, qu'on peut y aller", puis a rajouté"Et le Comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du Pr [Alain] Fischer rendra ses conclusions le 22 décembre au matin, après avoir consulté les données américaines en vie réelle basées sur la vaccination avec rappel de deux millions d'enfants américains, ce qui nous permettra de disposer de toutes les informations, de les communiquer en transparence, et de rassurer".

- France Soir Covid: vaccination de tous les 5-11 ans dès mercredi "si tout va bien", selon Olivier Véran



Les médias d'Etat et d'ailleurs sont déjà dans leur starting block pour préparer l'opinion publique à cette nouvelle mesure pour le bien de la population face à un variant Omicron qui s'avère pour l'instant bien inoffensif. Les enfants, par ailleurs, ne développant, pour l'immense majorité des cas que des formes mineures ou asymptomatiques.

Nature, 20.08.20 The coronavirus is most deadly if you are older and male — new data reveal the risks