Adieu passe sanitaire, bonjour passe vaccinal !

L'hypocrisie est enfin tombée. Le passe sanitaire a été abandonné pour se transformer en passe vaccinal. Ce qu'il était en fait depuis le début de manière à peine déguisée. Il resterait 6 millions de Français non vaccinés, soit environ 10% de la population adulte. Il s'agit d'atteindre une vaccination maximale de la population y compris les enfants pour une maladie inoffensive pour la majorité des personnes. Vous aurez compris, l'objectif n'est pas d'atteindre l'immunité collective mais une vaccination de 100% de la population quoi qu'il en coûte !



- Le Monde 17.12.21 Covid-19, en direct : Jean Castex annonce une loi pour transformer le passe sanitaire en passe vaccinal et « faire peser la contrainte sur les non vaccinés »