Apartheid sanitaire. Mettez à l'écart les non-vaccinés ! Les clubs de football sont invités à séparer les joueurs (Daily Mail)

Mettez à l'écart les non-vaccinés ! Les clubs de football sont invités à séparer les joueurs en deux groupes : ceux qui ont reçu une double dose de vaccin, ceux qui ont reçu la 3ème dose, ceux qui ont été infectés précédemment et ceux qui n'ont pas été vaccinés.

Article originel : Segregate the unvaccinated! Football clubs 'are told to split players into double jabbed, boosted, previously infected and unvaccinated groups' on team coaches in the EFL to crackdown on the new Omicron Covid variant

Daily Mail, 10.12.21