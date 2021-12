Au 17.12.21, il y a eu 20622 personnes décédées dans les suites de la vaccination anti-Covid aux USA selon la base de données VAERS

Plus de 250 millions d'Etatsuniens ont été vaccinés mais toutes les données de pharmacovigilance n'ont pas encore été collectées. Attention, ces données ne veulent pas dire que le vaccin est responsable des décès, tout comme la Covid chez les personnes âgées ayant une comorbidité élevée n'est pas forcément responsable des décès observés. Néanmoins, selon une étude britannique préliminaire analysant les données du VAERS, seulement 14% des décès post-vaccinaux pourraient ne pas être attribuables aux effets du vaccin contre la Covid. Ce qui sous-entend que 86% des décès déclarés au VAERS pourraient être liés aux vaccins (Researchgate).



Le système de surveillance britannique des effets secondaires médicamenteux (MHRA : Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) a déclaré : "On estime que seulement 10% des réactions graves et entre 2 et 4% des réactions non graves sont signalées."



Enfin, signalons que le directeur de l'institut pathologique de l'université de Heidelberg, en Allemagne, Peter Schirmacher, a pratiqué plus de quarante autopsies sur des personnes décédées dans les deux semaines suivant leur vaccination et s'est dit alarmé par ses conclusions. Selon ses déclarations reprises par le quotidien régional allemand Augsburger Allgemeine "30 à 40 % d'entre eux sont morts à cause de la vaccination. Selon lui, la fréquence des conséquences fatales des vaccinations est sous-estimée"

(Source : Frewest Media , Le chef pathologiste allemand tire la sonnette d'alarme sur les lésions vaccinales mortelles).

