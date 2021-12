Au moins trois enfants sont morts et 120 ont été hospitalisés dans les suites d'une vaccination par le vaccin Pfizer-BioNTech au Vietnam (Trial Site News)

Au moins trois enfants sont morts et 120 ont été hospitalisés dans les suites d'une vaccination par le vaccin Pfizer-BioNTech au Vietnam Article originel : At Least Three Children Die, 120 Hospitalized by Pfizer-BioNTech Vaccine in Vietnam Trial Site News

Les autorités sanitaires de la nation du sud-est du Vietnam ont suspendu l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19, connu sous le nom de BNT162b2 ou Comirnaty, après que plus de 120 enfants aient été hospitalisés à la suite d'une vaccination collective à l'école. La province centrale de Thanh Hoa inocule le vaccin aux enfants âgés de 15 à 17 ans depuis le 30 novembre, mais ce dernier incident choquant a mis un terme à ces efforts. Les enfants ont présenté des symptômes graves allant de la nausée à une forte fièvre en passant par des difficultés respiratoires, a rapporté le Centre central de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Trois enfants sont décédés à la suite d'une réaction excessive au vaccin Pfizer à Bac Giang, une province proche de Hanoi, et à Binh Phuoc, une province du Sud, la presse de ces provinces reconnaissant que la cause du décès était une "réaction excessive au vaccin".



Plusieurs médias vietnamiens, dont VN Express - mais aucun média grand public - ont rapporté que 17 des quelque 120 adolescents et adolescentes ont eu des réactions graves. La cohorte continue d'être suivie à l'hôpital, selon les responsables de la province centrale de Thanh Hoa. Luong Ngoc dirige le CDC pour la province de Thanh Hoa : "Nous avons encore d'autres lots, également des vaccins Pfizer, donc nous allons continuer à vacciner les enfants." Mais le lot associé aux réactions graves serait stocké et, de façon surprenante, réutilisé pour les adultes, a suggéré M. Truong.

Des "effets secondaires normaux" ou quelque chose de plus

Selon Le Hoang de VN Express, le directeur de l'hôpital général du district de Ha Trung, Vu Van Chinh, a déclaré que les effets secondaires étaient normaux et plus susceptibles de se produire chez les enfants que chez les adultes. Le directeur de la santé a noté : "Ceux qui ont des réactions ou s'évanouissent doivent être séparés pour éviter toute réaction en chaîne."

Jusqu'à présent, dans la province de Thanh Hoa, le CDC a distribué environ 117 000 doses de vaccin COVID-19 dans 27 districts et villes, avec un total de 56 700 doses administrées, écrit Le Hoang. Mais les décès sont loin d'être typiques.



Comme nous l'avons mentionné, trois enfants sont morts récemment à la suite d'une réaction excessive au vaccin Pfizer-BioNTech. La semaine dernière, selon les médias locaux, quatre ouvriers d'une usine de chaussures, Kim Viet Shoe, à Thanh Hoa, sont décédés après avoir reçu le vaccin Vero Cell COVID-19, la cause étant considérée comme une "réaction excessive".

TrialSite suggère que ce type d'information doit être plus facilement accessible à des groupes de personnes plus larges, notamment en ce qui concerne les décès d'enfants. En effet, les enfants courent beaucoup moins de risques d'être hospitalisés et de mourir. Il convient de noter que la première souche Wuhan (type sauvage) a quelque peu changé pour devenir la variante Delta, plus transmissible. On ne sait pas encore avec Omicron quelle sera la gravité de ce variant préoccupant. L'Organisation mondiale de la santé a signalé à la fin de la semaine dernière qu'au moins jusqu'à présent, aucun décès n'a été signalé en raison du nouveau variant préoccupant.