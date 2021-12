Barkhane, le crépuscule de la force. Plusieurs manifestants tués. L'armée française reconnaît avoir fait usage d'armes létales contre des civils (Mediapart)

Plusieurs manifestants qui voulaient barrer la route à un convoi de l’opération Barkhane ont été tués, et d’autres blessés, au Burkina Faso et au Niger. L’armée française reconnaît avoir fait usage d’armes létales. Ces incidents interviennent dans un contexte tendu, alors que l’image de la force Barkhane est dégradée au Sahel, et que la politique de la France y est de plus en plus contestée...