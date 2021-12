Clinton, Trump, Prince Andrew : le pilote du "Lolita Express" lâche des noms au deuxième jour du procès Maxwell (Sputniknews)

Clinton, Trump, Prince Andrew : le pilote du "Lolita Express" lâche des noms au deuxième jour du procès Maxwell

Article originel : Clinton, Trump, Prince Andrew: 'Lolita Express' Pilot Drops Names on Second Day of Maxwell Trial

Sputniknews, 30.11.21

Le procès de Ghislaine Maxwell est entré dans sa deuxième journée mardi, la prétendue madame d'Epstein étant accusée d'avoir procuré des filles mineures au défunt délinquant sexuel étatsunien. Maxwell, cependant, insiste sur son innocence.



Larry Visoski, le pilote de longue date du jet privé de Jeffrey Epstein, surnommé le "Lolita Express" dans les médias, a déclaré qu'il se souvient de "personnes assez importantes" comme Bill Clinton, Donald Trump, le Prince Andrew et Kevin Spacey parmi les passagers.



Visoski a toutefois affirmé n'avoir jamais été témoin d'actes sexuels avec des jeunes filles mineures à bord, soulignant que la porte du cockpit était toujours fermée pendant les vols. Selon le pilote, Epstein n'a pas exigé que les portes soient fermées.



Il a également déclaré qu'il voyait parfois des jeunes filles voyageant avec leur famille dans l'avion d'Epstein, mais a dit qu'il n'avait jamais remarqué de femmes non accompagnées ayant l'air d'avoir moins de 20 ans.

Visoski a été le pilote d'Epstein pendant près de 30 ans, notamment sur Boeing 727 - le célèbre jet privé qui a reçu le surnom de "Lolita Express" dans les médias. Visoski l'a décrit comme un avion avec de multiples compartiments, une cuisine complète et ce qu'il a appelé "la salle ronde" avec un canapé en forme de beignet.



Il a été l'un des premiers témoins au deuxième jour du procès de Ghislaine Maxwell, la prétendue madame d'Epstein, qui est accusée de lui avoir procuré des filles mineures. Maxwell insiste sur son innocence, et son équipe juridique a même tenté de faire porter le chapeau aux accusateurs.





La défense de Maxwell s'en prend aux accusateurs

Quatre des accusatrices de Maxwell se sont retrouvées lundi dans le collimateur de son avocat, Bobbi Sternheim, qui a qualifié l'une d'entre elles d'"actrice consommée" et a révélé les sommes que les quatre ont reçues du fonds pour les victimes d'Epstein.



Les trois accusatrices utilisent des pseudonymes, à l'exception d'Annie Farmer, qui a décidé de s'identifier. Les trois autres s'appellent Jane, Kate et Carolyn.

Selon Sternheim, c'est "Jane" qui est une "actrice consommée", car elle est une "pro du jeu de rôles". L'avocat a révélé que "Jane" a reçu 5 millions de dollars du fonds pour les victimes.

"Et comme ses scénarios et ses personnages changent, il en va de même pour l'histoire que vous entendrez dans cette salle d'audience", a déclaré Sternheim. "Je vous demande d'examiner son témoignage, et vous trouverez des incohérences internes. Quand l'argent était en jeu, elle a stigmatisé Ghislaine."

Annie Farmer, selon l'avocat, ne croyait pas être la victime d'Epstein jusqu'à ce que d'autres la "convainquent" de l'être. Sternheim affirme que Farmer a reçu 1,5 million de dollars pour "ce qu'elle prétend et ne croyait pas être une victime à Santa Fe".

Farmer aurait été emmenée par avion au ranch d'Epstein au Nouveau-Mexique alors qu'elle n'avait pas encore 18 ans, où elle était préparée à faire du shopping et à aller au cinéma. Elle affirme n'avoir vu Maxwell qu'une seule fois et n'avoir jamais revu ni elle ni Epstein, et n'avoir jamais voyagé à New York après cela.

"Pourtant, demandez-vous, si c'était si traumatisant, pourquoi a-t-elle gardé pendant 25 ans les bottes qu'elle prétend qu'Epstein lui a achetées pour les porter dans les broussailles pleines de serpents de Santa Fe, bottes qui ont été bien usées pendant plus de deux décennies", a interrogé Sternheim.

En ce qui concerne "Kate", qui aurait été préparée par Maxwell entre 1994 et 1995, Sternheim a déclaré qu'elle avait dépassé l'âge du consentement et qu'en fait "[elle] a poursuivi une relation avec lui [Epstein] pendant plus de dix ans".

"Quand Epstein est mort, elle a pointé du doigt Ghislaine. Et vous devriez vous demander pourquoi elle est ici. Elle n'est pas censée être une victime dans cette affaire", a déclaré l'avocat de Maxwell.



Selon Sternheim, "Kate" a reçu 3,5 millions de dollars du fonds pour les victimes.

L'avocat a ensuite ciblé "Carolyn", qui, selon les procureurs, avait environ 14 ans lorsqu'elle a été recrutée pour donner à Epstein des "massages sexuels" contre de l'argent dans son manoir de Palm Beach. Sternheim a affirmé que son histoire a "changé radicalement", et que c'est en fait "Carolyn" qui aurait préparé des filles à Epstein et leur aurait fait du trafic.

"Et après la mort d'Epstein, quand il y avait de l'argent à gagner, son avocat a contacté le gouvernement, et maintenant son histoire inclut Ghislaine", a dit Sternheim, ajoutant que "Carolyn" a reçu 3,5 millions de dollars du fonds.

Traduction SLT avec DeepL.com