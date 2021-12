Au 31.12.21, les tests PCR pour détecter le Sras-Cov-2 ne seront à priori plus autorisés aux Etats-Unis suite à une demande des CDC datant de juillet 2021

Vos bons médias ne vous en ont pas parlé, occupés qu'ils sont à vous faire peur avec la casadémie ou épidémie de tests, mais normalement d'ici le 31.12.21, le test PCR pour détecter le Sras-Cov-2 ne sera plus homologuée aux Etats-Unis si la demande des CDC datant de juillet 2021 est appliquée. Les CDC reconnaissaient ouvertement dans la déclaration publiée ci-dessous que ces tests avaient du mal à différencier les coronavirus du virus de la grippe.



21/07/2021 : Alerte de Lab : Changements dans les tests RT-PCR des CDC pour le dépistage du SRAS-CoV-2

Article originel : 07/21/2021: Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing

CDC, 21.07.21

Audience : Personnes effectuant le test COVID-19

Niveau : Alerte laboratoire

Après le 31 décembre 2021, les CDC retireront leur demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) du test Real-Time PCR pour le nouveau coronavirus (2019-nCoV), le test introduit en février 2020 pour la détection du SRAS-CoV-2 uniquement. Les CDC fournissent ce préavis pour que les laboratoires cliniques disposent de suffisamment de temps pour sélectionner et mettre en œuvre l'une des nombreuses alternatives autorisées par la FDA.

Consultez le site Internet de la FDA pour obtenir la liste des méthodes de diagnostic de la COVID-19 autorisées. Pour un résumé de la performance des méthodes moléculaires autorisées par la FDA avec un panel de référence de la FDA, visitez cette page.

En prévision de ce changement, les CDC recommandent aux laboratoires cliniques et aux sites d'analyse qui utilisaient le test RT-PCR CDC 2019-nCoV de sélectionner et de commencer leur transition vers un autre test COVID-19 autorisé par la FDA. Les CDC encouragent les laboratoires à envisager l'adoption d'une méthode multiplexée qui puisse faciliter la détection et la différenciation des virus du SRAS-CoV-2 et de la grippe. De tels tests peuvent faciliter le dépistage continu de la grippe et du SRAS-CoV-2 et permettre d'économiser du temps et des ressources à l'approche de la saison de la grippe. Les laboratoires et les sites d'essai doivent valider et vérifier le test choisi dans leur établissement avant de commencer les essais cliniques.