Des courriels révèlent les efforts de Fauci - à la demande de son patron - pour "salir" les scientifiques opposés au confinement (RT)

Des courriels révèlent les efforts de Fauci pour "salir" les scientifiques opposés au confinement

Des courriels récemment publiés montrent qu'Anthony Fauci et son patron aux Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis voulaient mener une attaque "rapide et dévastatrice" contre les experts de la santé qui proposaient une stratégie de lutte contre le Covid-19 sans confinement.

Les courriels, publiés vendredi par la sous-commission de la Chambre des représentants sur la crise du coronavirus, montrent que le directeur sortant des NIH, Francis Collins, a déclarer à Fauci en octobre 2020 de discréditer la Déclaration de Great Barrington (GBD) - une déclaration qui propose de travailler à l'obtention d'une immunité collective par une "protection ciblée" des plus vulnérables.

Quelques jours après la publication de la GBD, Collins a informé Fauci et d'autres responsables de la santé que la proposition de "trois épidémiologistes marginaux" recevait "beaucoup d'attention" et a demandé une "publication rapide et dévastatrice de ses prémisses"...

