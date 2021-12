Des documents révèlent ce que la CIA faisait aux prisonniers en Afghanistan (RT)

Des documents révèlent ce que la CIA faisait aux prisonniers en Afghanistan. Article originel : Papers reveal what CIA did to captives in Afghanistan RT

De nouveaux documents publiés ont jeté une lumière nouvelle sur le programme de détention et d'interrogatoire de la CIA en Afghanistan, décrivant avec des détails alarmants certaines des techniques extrêmes utilisées par les officiers qui ont entraîné la mort en captivité.

Dans un récent document juridique, les avocats d'Abu Zubaydah - le détenu de Guantánamo Bay presque torturé à mort par la CIA, détenu sans inculpation par les États-Unis depuis près de 20 ans - ont demandé instamment que leur client soit libéré, étant donné que les guerres de Washington en Afghanistan et contre Al-Qaïda sont enfin terminées.

S'adressant à un tribunal de district de Washington, ils ont fait valoir que ces développements signifiaient qu'il n'y avait aucune justification légale à sa détention et qu'il devait être immédiatement libéré. Ce que la pétition omet de mentionner, cependant, c'est que la détention de Zubaydah était, dès le premier jour, destinée à être permanente afin de garder secrets les mauvais traitements criminels de la CIA et de garantir que ses agresseurs soient à l'abri de poursuites judiciaires à perpétuité.



En juillet 2002, quatre mois après sa capture au Pakistan, l'équipe de l'Agence en Afghanistan a spécifiquement demandé des "assurances raisonnables" à ses supérieurs qu'il "resterait en isolement et au secret pour le reste de sa vie". En réponse, un mémo indiquait qu'il y avait "un sentiment assez unanime" au sein du quartier général de la CIA que Zubaydah "ne sera jamais placé dans une situation où [il] a un contact significatif avec d'autres personnes et/ou a la possibilité d'être libéré", et qu'il "resterait au secret pour le reste de sa vie".

Le désir de Langley d'une omerta totale sur tout ce qui concerne son programme de torture est compréhensible, car beaucoup de gens ont beaucoup à cacher.

Début décembre, BuzzFeed a publié des centaines de documents déclassifiés liés à des enquêtes de l'inspecteur général de la CIA sur des abus sexuels commis sur des enfants par des employés et des sous-traitants de l'Agence. Parmi ces documents figure un examen spécial du programme de détention et d'interrogatoire de la CIA, lancé en mai 2004 après la mort de Gul Rahman, un Afghan soupçonné d'avoir des liens avec des milices, dans le site noir de Salt Pit, à Kaboul, 18 mois auparavant.

Le rapport indique que Rahman a été soumis à des séances de privation de sommeil d'une durée de 48 heures, au cours desquelles il a été privé de vêtements "pour provoquer une humiliation culturelle", et soumis à des "takedowns difficiles" - un euphémisme pour "traitement brutal". Malgré cela, il n'a pas coopéré et n'a fourni aucun renseignement, n'admettant son identité qu'après plusieurs jours "dans le froid, avec un minimum de nourriture et de sommeil". Une évaluation psychologique réalisée en novembre 2002 a noté sa "remarquable résistance physique et psychologique" et a recommandé en conséquence de "poursuivre les privations environnementales" pour le faire parler.

Un après-midi, alors que de la nourriture lui était livrée, Rahman aurait jeté une bouteille d'eau et son seau à défécation sur les gardes, prévenant qu'il avait vu leurs visages "et qu'il les tuerait à sa libération". Lorsque le directeur de Salt Pit a eu vent de cet incident, il a autorisé le "court-circuitage" du prisonnier, c'est-à-dire qu'il lui a attaché les mains et les pieds au sol pour qu'il ne puisse pas se tenir debout ou s'asseoir confortablement, nu à partir de la taille dans sa cellule.

Le matin du 20 novembre, Rahman a été retrouvé mort. Les enquêtes ultérieures de l'inspecteur général ont révélé que le personnel de Salt Pit avait utilisé un certain nombre de techniques et d'"actions improvisées" qui n'avaient été approuvées ni par le ministère de la Justice ni par le siège de la CIA. Ces techniques comprenaient de fréquentes averses glacées, à des températures si glaciales qu'elles laissaient le suspect incapable de parler correctement.



Un psychologue présent à Salt Pit s'est souvenu avoir vu Rahman "présenter les premiers signes d'hypothermie" après avoir été soumis à une de ces douches, et a ordonné aux gardes de lui donner une couverture. Un autre contractant a déclaré que ces douches étaient une "technique de privation" délibérée, utilisée lorsqu'il était perçu comme non coopératif, et jamais pour des "raisons d'hygiène"...

