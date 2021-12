Des flambées de SRAS-CoV-2 sont signalées dans tous les Etats-Unis, les États les plus fortement vaccinés enregistrant des hausses de cas plus marquées que les États les moins vaccinés (TrialSite News)

Les tendances de l'infection à la COVID-19 continuent de surprendre les Etats-Unis alors que les États les plus vaccinés connaissent des poussées plus intenses Article originel : COVID-19 Infection Trends Continue to Surprise America As Most Vaccinated States Experience More Intense Surges Trial Site News, 12.12.21

Des flambées de SRAS-CoV-2 sont signalées dans tous les Etats-Unis, les États les plus fortement vaccinés enregistrant des hausses de cas plus marquées que les États les moins vaccinés. Les tendances suggèrent un nombre croissant de cas d'infection. De New York à l'Indiana, en passant par le Michigan, le Maine et la Pennsylvanie, les poussées de cas sont telles que de nombreux hôpitaux sont presque à pleine capacité. Les conditions sont si mauvaises dans certains endroits que, dans certains États, des membres de la garde nationale sont déployés pour aider à faire face à la pandémie. Après avoir comparé les 10 États les plus vaccinés et les 10 États les moins vaccinés, les données révèlent des résultats surprenants - comme dans la dernière étude de TrialSite, le niveau de vaccination ne garantit pas une réduction des poussées épidémiques.

USA Today rapporte que des unités de la Garde nationale ont été mobilisées dans des États allant du Maine à New York, alors que les cas explosaient. Dans le Michigan, les ressources du ministère de la Défense ont été mobilisées dans plusieurs hôpitaux, dont le Beaumont Hospital.

TrialSite a examiné l'évolution des cas et des décès dans les 10 pays les plus vaccinés et les 10 pays les moins vaccinés...