Des manifestants opposés au confinement descendent dans la rue au Royaume-Uni, en Autriche et aux Pays-Bas, alors que l'Europe fait face à la nouvelle souche de la Covid qui n'a tué personne pour l'instant (Daily Mail).

Des manifestants opposés au confinement descendent dans la rue à York, en Autriche et aux Pays-Bas, alors que l'Europe fait face à la nouvelle souche de la Covid.

Article originel : Anti-lockdown protestors hit the streets in York, Austria and the Netherlands as Europe faces up to new Covid strain

Daily Mail, 4.12.21

Note de SLT : La titraille est de la rédaction.