DeSantis dirige l'armée de Floride en Allemagne pour libérer les camps de concentration des non vaccinés (Babylon Bee)

Voici une satire de Babylon Bee :

DeSantis dirige l'armée de Floride en Allemagne pour libérer les camps de concentration des non vaccinés.

Article originel : DeSantis Leads Florida Military Into Germany To Liberate Unvaccinated Concentration Camps

The Babylon Bee, 6.12.21

ALLEMAGNE - Des milliers de soldats de la Florida State Guard ont été vus débarquant sur les plages allemandes cette semaine, suite aux ordres du gouverneur DeSantis de libérer les camps de concentration remplis de citoyens allemands non vaccinés. "Och nein ! Les hommes de Floride sont là !" s'est écriée l'armée allemande, qui a abandonné la plage et s'est enfuie dans les collines. En quelques minutes, les gardes de l'État de Floride ont pris la plage et commencé à se déplacer vers l'intérieur des terres. Depuis le centre de commandement mobile sur les plages de Normandie, Ron DeSantis coordonnait la libération des Allemands non vaccinés lorsque deux soldats de Floride au teint parfaitement bronzé ont jeté un soldat à l'air effrayé aux pieds du gouverneur. "Nous avons surpris cette tapette en train de se vacciner dans sa caserne, monsieur", a dit un soldat. "Sortez cette saleté faible de mon site et jetez-le en cellule", a grogné DeSantis, se retournant vers la table à cartes géante jonchée de minuscules crocodiles tenant des parapluies en papier, qui représentaient ses soldats. "Nous avons de vrais héros à sauver." À l'heure de la publication, DeSantis avait libéré tous les Allemands non vaccinés et distribuait un traitement par anticorps monoclonal salvateur. Ce Noël, offrez à vos enfants la poupée qui leur fera honte et les terrifiera au sujet du climat... Greta On The Shelf !

