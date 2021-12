En Chine, les personnes qui enfreignent les règles de confinement sont publiquement déshonorées et défilent dans les rues en portant des pancartes portant leur nom, afin de faire respecter les règles Covid (Daily Mail)

En Chine, les personnes qui enfreignent les règles de confinement sont publiquement déshonorées et défilent dans les rues en portant des pancartes portant leur nom, afin de faire respecter les règles Covid.

Article originel : Chinese lockdown rule-breakers are publicly shamed and paraded through the streets carrying placards with their names on in bid to ensure Covid rules are obeyed

Daily Mail, 29.12.21