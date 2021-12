Facebook admet la vérité : les " vérifications des faits " ne sont en fait que des opinions (de gauche) [New York Post]

Facebook admet la vérité : les " vérifications des faits " ne sont en fait que des opinions (de gauche).

Article originel : Facebook admits the truth: ‘Fact checks’ are really just (lefty)

News York Post, 14.12.21



Facebook a finalement admis la vérité : les "vérifications des faits" utilisées par les médias sociaux pour contrôler ce que les Etatsuniens lisent et regardent ne sont que des "opinions".

C'est grâce à un procès intenté par le célèbre journaliste John Stossel, qui a révélé que la prétendue lutte de la gauche contre la "désinformation" n'était qu'une farce.

Stossel a posté deux vidéos qui abordaient le troisième rail de la politique libérale - le changement climatique. Ni l'un ni l'autre n'a remis en question la réalité du changement climatique, mais chacun a abordé d'autres questions, à savoir la gestion des forêts et l'utilisation de la technologie pour s'adapter. Pourtant, la tierce partie chargée par Facebook d'examiner ces vidéos, Science Feedback, les a signalées comme "fausses" ou, ce que nous préférons, "manquant de contexte".

Pourquoi ? Science Feedback n'a pas aimé le "ton" de Stossel. En d'autres termes, vous ne pouvez rien écrire sur le changement climatique si vous ne dites pas qu'il s'agit de la pire catastrophe de l'histoire de l'humanité et que nous devons dépenser des billions pour la combattre.

Pour cela, Facebook interdit ou minimise les reportages de Stossel, le privant ainsi de lecteurs et de revenus.

Puis, lorsqu'il est poursuivi en justice, Facebook lève les bras au ciel et dit "ce n'est pas notre problème !". Son vrai problème est avec Science Feedback, voyez-vous ; nous nous en lavons les mains.



Quant à l'étiquette "vérification des faits" que nous avons collée sur votre article ? Dans sa réponse à Stossel, Facebook affirme que c'est une opinion protégée par le premier amendement.

Le Post a fait face à ce même paravent bien trop souvent. En février 2020, nous avons publié un article de Steven W. Mosher demandant si la COVID-19 avait fui du laboratoire de Wuhan. Cette information a été qualifiée de "fausse" par les vérificateurs de faits de Facebook.

Bien entendu, ces prétendus contrôleurs scientifiques "indépendants" se sont appuyés sur un groupe d'experts qui avaient tout intérêt à rejeter cette théorie - notamment EcoHealth, qui avait financé le laboratoire de Wuhan.



Lorsque Twitter a "vérifié les faits" et bloqué les articles du Post selon lesquels l'ordinateur portable de Hunter Biden était du "matériel piraté", sur quoi se basait-il ? Sur rien. Il n'a pas été piraté, le personnel de l'entreprise voulait juste une excuse. Je suppose qu'ils n'ont pas aimé notre ton.

Dans ces deux cas, nos "vérifications des faits" ont été levées, mais seulement après que cela n'ait plus d'importance.

L'industrie de la vérification des faits est financée par des magnats libéraux tels que George Soros, des organisations à but non lucratif financées par le gouvernement et les géants de la technologie eux-mêmes. Les vérificateurs ne sont pas les arbitres impartiaux de la vérité ; ils sont des distractions utiles, des groupes que Facebook peut utiliser pour se décharger de toute responsabilité. Que la liberté d'expression soit damnée.