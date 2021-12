Fauci exhorte les Etatsuniens à interdire aux membres de leur famille non vaccinés d'assister aux fêtes de fin d'année (RT)

Fauci exhorte les Etatsuniens à interdire aux membres de leur famille non vaccinés d'assister aux fêtes de fin d'année Article originel : Fauci urges Americans to ban unvaxxed family members from holidays RT, 23.12.21

Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison Blanche en matière de covid, a exhorté les Etatsuniens à faire la sourde oreille aux membres de leur famille non vaccinés, en leur suggérant de ne pas être invités aux fêtes de fin d'année en raison de leur statut vaccinal.





S'exprimant sur MSNBC, Anthony Fauci a déclaré que les gens devraient éviter de voir leurs proches non vaccinés pendant les fêtes de fin d'année, suggérant que les rencontres pourraient reprendre à "un autre moment", lorsque la pandémie de la Covid-19 sera "entièrement terminée". Il n'a pas donné d'estimation de la date à laquelle cela pourrait se produire.

Je pense que nous avons affaire à une situation suffisamment grave pour que, si une personne n'est pas vaccinée, je lui dise : "Je suis vraiment désolé, mais pas cette fois-ci", a-t-il déclaré mardi soir, en prévenant que le variant Omicron du coronavirus "va trouver ceux qui n'ont pas été vaccinés".

"C'est ce qu'il y a de mieux pour vous et votre famille, mais aussi votre responsabilité sociétale de ne pas vous permettre d'être un vecteur de [propagation] à quelqu'un d'autre qui pourrait être très vulnérable."



Les conseils de Fauci pour les vacances ne s'arrêtent cependant pas là, puisqu'il a affirmé plus tard dans la journée de mercredi que même ceux qui sont complètement vaccinés et qui ont reçu une dose de rappel doivent éviter les rassemblements de plus de 30 personnes, car ils font courir un "risque plus élevé" aux participants, quel que soit le nombre de vaccins qu'ils ont reçus.

Les commentaires de l'expert en santé surviennent après que les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont publié leur propre série de directives pour les fêtes de fin d'année au début du mois, suggérant aux Etatsuniens de se faire vacciner et d'éviter les espaces intérieurs bondés, entre autres choses. L'agence n'a toutefois pas appelé à désinviter les proches non vaccinés des célébrations, recommandant seulement de prendre des précautions supplémentaires.