Françafrique, bière et paradis fiscaux (Survie)

Premier négociant français de vin, propriétaire notamment du groupe Nicolas, Castel est aussi – et surtout – un empire françafricain de la bière et des boissons gazeuses. S’étendant sur plus de 25 pays, bien au-delà du pré carré africain traditionnel de la France, le groupe Castel est aussi présent dans le secteur des jus de fruit, des eaux minérales, du sucre et des huiles végétales. C’est au Gabon, à la fin des années 1960, que Castel ouvre sa première brasserie. Dans les années 1970 et 1980, Castel ouvre d’autres brasseries sur le continent, mais c’est véritablement en 1990, lorsqu’il rachète les Brasseries et glacières internationales, que Castel s’impose comme le leader des boissons en Afrique francophone. Fort de ses liens privilégiés avec les chefs d’État africains et les banques qui soutiennent ses investissements, Pierre Castel n’aura cesse de développer son empire depuis.

Réseaux françafricains...

Le tournant néo-libéral des années 1980 a été déterminant dans la trajectoire du groupe Castel, mais ce sont principalement les relations de son fondateur et sa pratique assidue de l’évasion fiscale qui assurent la prospérité de la multinationale. Pierre Castel sait en effet s’adjoindre les services de personnalités politiques françaises influentes. Mais il a surtout su entretenir une grande proximité avec les chefs d’État des pays dans lesquels il opère. Ses réseaux incluent en effet de nombreux dictateurs. Cette proximité se traduit par l’attribution en sa faveur d’entreprises publiques sans appel d’offre comme en Angola en 2005, ou par la mise hors course de concurrents comme au Burkina Faso au début des années 2000. Castel ne s’embarrasse pas non plus de scrupules lorsqu’il s’agit de défendre ses intérêts. Ainsi, une de ses filiales centrafricaines a récemment été accusée par une ONG américaine de défense des droits humains de financer un groupe armé afin de garantir le bon déroulement de ses activités (voir encadré)

... Et évasion fiscale

Si le groupe Castel est connu depuis longtemps pour ses pratiques anticoncurrentielles, il l’est tout autant pour son recours assidu à l’évasion fiscale. Un mécanisme complexe de sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux permet en effet au groupe de placer ses bénéfices dans des places offshore. Ainsi, ses principales marques, comme ses centrales d’achat, sont domiciliées dans des pays à la fiscalité accommodante. Les sommes soustraites aux administrations fiscales du continent, permettraient le financement de services publics essentiels pour les populations africaines. De plus, en favorisant les échanges commerciaux entre sociétés appartenant au même groupe, ce système d’évasion fiscale facilite les manipulations des prix et les fausses facturations, réduisant d’autant plus l’imposition sur les bénéfices dans les pays dans lesquels Castel opère. L’ascension du groupe Castel démontre, s’il en était encore besoin, la profondeur des réseaux françafricains ainsi que l’inanité de la théorie du ruissellement.

Mehdi Derradji