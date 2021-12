"Il est temps de penser à rendre la vaccination obligatoire dans TOUTE l'UE", prévient Ursula von der Leyen après que l'Autriche et l'Allemagne aient annoncé leur intention de rendre les vaccins obligatoires pour tous les adultes (Daily Mail)

"Il est temps de penser à rendre la vaccination obligatoire dans TOUTE l'UE", prévient Ursula von der Leyen après que l'Autriche et l'Allemagne aient annoncé leur intention de rendre les vaccins obligatoires pour tous les adultes.

Article originel : "Time to think about mandatory vaccination" across the ENTIRE EU, Ursula von der Leyen warns after Austria and Germany announced plans to force jabs on all adults

Daily Mail, 1.12.21