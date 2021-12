Israël approuve la quatrième dose de vaccination contre la Covid et de nouvelles restrictions (TrialSite News)

Israël approuve la quatrième dose de vaccination contre la Covid et de nouvelles restrictions Article originel : Israel Approves Fourth Covid Shot and New Restrictions TrialSite News, 22.12.21

Mardi soir, le gouvernement israélien a recommandé aux personnes de plus de 60 ans de se faire vacciner une quatrième fois contre la covid. C'est bien ça, la quatrième. Ce n'était pas une surprise. Début décembre, TrialSite News a suggéré que les Israéliens allaient s'engager dans cette voie. Israël a toujours surveillé sa population et, comme TrialSite l'a rapporté, une étude menée par le Rabin Medical Center qui travaille avec Clalit Health Services a révélé que les résultats des personnes immunodéprimées après la vaccination étaient moins impressionnants que ceux des personnes qui ne présentent pas de problèmes de santé sous-jacents. N'oubliez pas que le système de santé israélien est socialisé et que le pays est moins peuplé que la plupart des pays d'Europe et, bien sûr, que les États-Unis...

