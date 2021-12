Israël crée un précédent avec une quatrième injection contre la Covid (RT)

Israël crée un précédent avec une quatrième injection de rappel

Article originel : Israel sets precedent with fourth booster shot

RT, 27.12.21

Note de SLT : On appréciera les déclarations d'un professeur israélien qui aurait déclaré à la presse : "Avec un peu de chance, nous pourrons montrer ici (...) que ce quatrième rappel offre réellement une protection contre l'Omicron" (déclaration soulignée dans le corps du texte) alors que ce même variant est considéré comme bénin et que ces vaccins à ARNm sont mis en cause pour la fréquence de leurs effets secondaires et leurs gravités. Le Dr Malone, inventeur du vaccin à ARN a même déclaré : ""Omicron est tellement infectieux et peu pathogène qu'il est l'équivalent d'une vaccination mondiale gratuite à virus atténué". Si ils en sont à la quatrième dose en Israël, il est fort à parier que cela soit bientôt le cas en Europe et aux USA pour protéger les personnes à risque. Il est fort à parier également que bientôt le passe sanitaire lui soit subordonner. Rappelons que les autorités politiques et sanitaires ont d'abord tenu le même discours pour la 3ème dose. En France, par exemple, elle était destinée aux personnes à risque et maintenant elle est généralisée à quasiment toute la population, passeport vaccinal à l'appui. A suivre...

Dans le cadre du premier essai au monde, des chercheurs israéliens espèrent qu'une quatrième dose de vaccin pourrait vaincre le variant Omicron.

Israël a commencé à administrer une quatrième dose de vaccin contre la Covid-19 à des sujets d'essai triplement vaccinés. L'État juif prévoit déjà d'offrir une piqûre de rappel supplémentaire aux personnes âgées et vulnérables.

150 travailleurs médicaux du centre médical Sheba, près de Tel Aviv, ont commencé lundi à recevoir une quatrième dose du vaccin Covid-19 de Pfizer. Ces travailleurs ont tous déjà reçu trois doses - deux doses initiales et une dose de rappel - et seront suivis pendant six mois, les chercheurs évaluant leurs niveaux d'anticorps et surveillant les effets secondaires potentiels, rapporte CBS News.

"Avec un peu de chance, nous pourrons montrer ici (...) que ce quatrième rappel offre réellement une protection contre l'Omicron", a déclaré à l'Associated Press Jacob Lavee, professeur au prestigieux hôpital.

Cet essai, qui serait le premier au monde à tester une quatrième dose de rappel, intervient à un moment où le variant Omicron est en passe de devenir la souche de coronavirus dominante dans le monde. Bien que la nouveau variant ne provoque généralement que des symptômes légers à modérés chez les personnes qu'elle infecte, elle est considérée comme hautement transmissible et des études ont montré que les vaccins sont nettement moins efficaces contre elle que les variants précédents.

Israël a été le premier pays au monde à vacciner la majorité de ses citoyens, et l'un des premiers pays où l'on a constaté que les vaccins perdaient de leur efficacité avec le temps. Depuis lors, le pays a été l'un des premiers à administrer des injections de rappel, et environ 45 % de la population israélienne a reçu une troisième dose du vaccin Pfizer.

L'essai étant en cours, le ministère israélien de la santé envisage de proposer une quatrième dose de vaccin aux personnes âgées de plus de 60 ans, à celles dont le système immunitaire est affaibli et au personnel de santé. Le Premier ministre Naftali Bennett, qui a été triplement vacciné mais est actuellement en isolement après qu'un membre de sa famille a été testé positif à la Covid-19, a soutenu la proposition.

Aux États-Unis, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont donné leur feu vert en octobre pour que les adultes dont le système immunitaire est compromis puissent recevoir une quatrième injection de vaccins Moderna ou Pfizer.