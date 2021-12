L'Autriche prévoit d'énormes amendes et des peines d'emprisonnement pour les personnes refusant de se faire vacciner (Substack)

L'Autriche prévoit d'énormes amendes et des peines d'emprisonnement pour les personnes refusant de se faire vacciner. Article originel : Austria Plans Enormous Fines, Incarceration For Vaccine Refusers Substack

Chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles.



Petite mise à jour sur les mandats de vaccination autrichiens, qui deviennent chaque jour plus inquiétants. Les premières rumeurs, selon lesquelles les Autrichiens non vaccinés seraient passibles d'amendes substantielles ou d'incarcération, ont été confirmées par un projet de loi divulgué à la presse autrichienne.

Il est prévu que les autorités locales convoquent les récalcitrants à des rendez-vous de vaccination. Ceux qui n'acceptent pas ces invitations contraignantes recevront une deuxième convocation, et un nouveau refus entraînera une amende de 3 600 euros ou quatre semaines d'incarcération. En cas de refus répété, l'amende peut être doublée et passer à 7 200 euros. Des amendes plus élevées peuvent également être imposées si le refus d'accepter la vaccination est considéré comme entraînant "un danger grave pour la vie ou la santé d'une personne".

Il est prévu que la loi reste en vigueur pendant au moins trois ans.

Aujourd'hui, de nouvelles manifestations ont eu lieu dans tout le pays.