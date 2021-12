L'efficacité du vaccin tombe à moins 75 % chez les 18-29 ans, alors que l'Omicron empêche la protection vaccinale et que l'effet de la dose de rappel commence à s'estomper (Daily Sceptic)

L'efficacité du vaccin tombe à moins 75 % chez les 18-29 ans, alors que l'Omicron transperce la protection vaccinale et que l'effet de la dose de rappel commence à s'estomper. Article originel : Vaccine Effectiveness Drops to Minus-75% in 18-29 Years-Olds as Omicron Slices Through Vaccine Protection and Booster Effect Starts to Wear Off Par Will Jones Daily Sceptic, 24.12.21

Le dernier rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA montre une forte baisse de l'efficacité vaccinale non ajustée contre l'infection (calculée à partir des données brutes du taux d'infection) chez les 18-29 ans, qui est passée de moins - 10% la semaine précédente à moins-75% au cours du mois se terminant le 19 décembre.



L'efficacité non ajustée du vaccin a diminué dans tous les groupes d'âge cette semaine, en particulier chez les 30-39 ans, où elle a atteint moins 98 %. Chez les 40-49 ans, elle est tombée à moins-131%. Une efficacité vaccinale négative signifie que les personnes vaccinées sont plus susceptibles d'être infectées que les personnes non vaccinées. Une efficacité vaccinale de moins 100 % signifie que les personnes vaccinées ont deux fois plus de chances d'être infectées que les personnes non vaccinées.

Les infections à Omicron étant particulièrement répandues chez les jeunes et les personnes vaccinées, cette baisse est probablement due à l'impact d'Omicron, combiné à une diminution de l'efficacité du vaccin. Les taux relatifs élevés d'infection chez les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées sapent tout argument en faveur des passeports ou des mandats de vaccination qui reposent sur l'idée que les personnes vaccinées sont moins susceptibles d'être infectées ou de transmettre le virus. Au contraire, ce sont les vaccinés qui présentent un risque de transmission plus élevé pour les non-vaccinés, et non l'inverse.

L'efficacité non ajustée du vaccin contre les hospitalisations et les décès continue de se maintenir à un niveau élevé sur ces données, et a même augmenté ces dernières semaines, conformément à ce qui est vraisemblablement un effet de l'injection de rappel - bien qu'une baisse de l'efficacité du vaccin contre les hospitalisations chez les 18-29 ans cette semaine puisse présager un changement à venir.