L'importance épidémiologique de la population vaccinée contre la COVID-19 augmente : De plus en plus de vaccinés transmettent et attrapent la Covid dans le monde (The Lancet)

L'importance épidémiologique de la population vaccinée contre la COVID-19 augmente Article originel : The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing Par Günter Kampf The Lancet, 19.11.21

Note de SLT : Selon cette lettre à l'éditeur parue dans le Lancet, de nombreuses statistiques épidémiologiques de par le monde (Allemagne, Grande-Bretagne, Israël, USA) montrent que les personnes vaccinées sont source d'une transmission importante de la Covid. Les auteurs concluent : "De nombreux décideurs partent du principe que les personnes vaccinées peuvent être exclues en tant que source de transmission. Il semble que ce soit faire preuve d'une grave négligence que d'ignorer la population vaccinée en tant que source possible et pertinente de transmission lorsqu'on décide de mesures de contrôle de santé publique." A l'heure où cet article paraît l 'Allemagne de Merkel s'apprête à faire comme l'Autriche soutenue en cela par la présidente de l'UE, Von der Leyer , et a imposé la vaccination obligatoire contre la Covid à toute la population et cela quoi qu'il en coûte.

La charge virale aigue ne différait pas selon le statut vaccinal ou le type de variant [1]. En Allemagne, le taux de cas symptomatiques de COVID-19 parmi les personnes complètement vaccinées (« infections par échappement ») est déclaré chaque semaine depuis 21 ans. En juillet 2021, le taux était de 16,9 % chez les patients de 60 ans et plus [2]. Cette proportion augmente de semaine en semaine et était de 58,9 % sur 27. Octobre 2021 (figure 1) fournissant des preuves claires de l'importance croissante de la vaccination complète comme source possible de transmission. Une situation similaire a été décrite pour le Royaume-Uni. Entre la semaine 39 et la semaine 42, un total de 100,160 cas de COVID-19 a été signalé chez les citoyens de 60 ans et plus. 89,821 sont survenus chez les sujets entièrement vaccinés (89,7 %), 3,395 chez les sujets non vaccinés (3,4 %) [3]. Une semaine auparavant, le taux de cas de COVID-19 par 100 000 était plus élevé dans le sous-groupe des personnes vaccinées que dans le sous-groupe des personnes non vaccinées dans tous les groupes d’âge de 30 ans ou plus. En Israël, une épidémie nosocomiale a été signalée impliquant 16 travailleurs de la santé, 23 patients exposés et deux membres de la famille. La source était un patient entièrement vacciné contre la COVID-19. Le taux de vaccination était de 96,2 % chez toutes les personnes exposées (151 travailleurs de la santé et 97 patients).

On s’attendait à ce que les taux élevés de vaccination contre la COVID-19 réduisent la transmission du SRAS-CoV-2 dans les populations en réduisant le nombre de sources possibles de transmission et, par conséquent, le fardeau de la COVID-19. Toutefois, des données récentes indiquent que l'importance épidémiologique des personnes vaccinées contre la COVID-19 augmente. Au Royaume-Uni, on a décrit que les taux d'incidence secondaires parmi les contacts familiaux exposés à des cas index entièrement vaccinés étaient semblables à ceux des contacts familiaux exposés à des cas index non vaccinés (25 % pour les cas vaccinés contre 23 % pour les cas non vaccinés). 12 des 31 infections dans les contacts familiaux entièrement vaccinés (39 %) ont été causées par des cas index épidémiologiquement liés entièrement vaccinés.

Quatorze patients entièrement vaccinés sont devenus gravement malades ou sont décédés, les deux patients non vaccinés ont développé une maladie légère [4]. Les Centres étatsuniens de contrôle et de prévention des maladies (CDC) identifient quatre des cinq comtés ayant le pourcentage le plus élevé de population entièrement vaccinée (99,9-84,3 %) comme des comtés à transmission "élevée" [5]. De nombreux décideurs partent du principe que les personnes vaccinées peuvent être exclues en tant que source de transmission. Il semble que ce soit faire preuve d'une grave négligence que d'ignorer la population vaccinée en tant que source possible et pertinente de transmission lorsqu'on décide de mesures de contrôle de santé publique.

