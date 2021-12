L’incompréhensible voyage d’Emmanuel Macron au Mali le 20 décembre (Mondafrique)

Les modalités du voyage d’Emmanuel Macron au Mali sont une première. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le président français ne se déplaçait guère pour aller voir un chef d’état africain à l’exception du voyage effectué voici quelques années pour rendre visite au président burkibnabé. Emmanuel Macron avait plutôt l’habitude de convoquer les présidents africains à une de ces grand messes dont il a le secret. Or l’annonce totalement imprévisible qu’il fait aujourd’hui d’un déplacement à Bamako le 20 décembre, officiellement pour partager un diner de Noel avec les militaires français mais en fait pour rencontrer le président Assimi Goïta, est une véritable surprise.



Le fait du prince

Les relations entre les deux chefs d’état ne sont pas bonnes; Il y a deux semaines encore, le patron de la junte militaire ne prenait plus Emmanuel Macron au téléphone. Première raison de cet éloignement, le président français avait dénoncé le renvoi du Premier ministre et du Président maliens acquis à une alliance avec la France dans ce qu’on a appelé « le deuxième coup d’état » survenu au Mali. Ensuite l’annonce par le président français au printemps dernier d’un retrait partiel de la force Barkhane s’était fait sans aucune consultation de ses partenaires africains, ce qui n’avait guère plu à Bamako.

On peut s’interroger sur la cohérence diplomatique de la démarche du président français. Après avoir tout fait pour que les militaires maliens quittent le pouvoir, Emmanuel Macron, en se déplaçant à Bamako, donne l’impression de les conforter. Et cela juste à un moment où les militaires au pouvoir qui emprisonnent leurs opposants et, d’après le Monde, organisent des prisons secrètes, essuient de nombreuses critiques...

