L'obligation vaccinale : une hypothèse "tout à fait possible" pour Emmanuel Macron (France Soir)

Ce que beaucoup redoutaient est en passe de se réaliser. Hier, durant une interview fleuve de deux heures sur TF1, Emmanuel Macron a confié que l’obligation vaccinale était une hypothèse « tout à fait possible ». « Nous y sommes quasiment à l’obligation vaccinale, quand vous avez plus de 90 % de celles et ceux [les plus de douze ans, ndlr] qui doivent se faire vacciner qui se sont fait vacciner », a-t-il expliqué...

Lire la suite