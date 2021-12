Covid-19. L'ONU avertit que la vaccination obligatoire est une attaque contre les droits de l'homme (Las Republicas)

Mme Bachelet, comme le rapporte France24, a prévenu que des considérations importantes en matière de droits doivent être prises en compte avant de rendre la vaccination obligatoire : "Elle doit respecter les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de non-discrimination". Le Haut Commissaire a noté que les objectifs poursuivis par les pays qui envisagent de rendre la vaccination obligatoire pour lutter contre la pandémie "sont bien entendu du plus haut niveau de légitimité et d'importance". Mais elle a souligné que "la vaccination obligatoire ne devrait être utilisée que lorsqu'elle est nécessaire pour atteindre des objectifs de santé publique impérieux. "Et seulement lorsque des mesures moins intrusives, telles que le port de masques et la distanciation sociale, ne permettent pas d'atteindre ces objectifs.

Pour que l'obligation soit "conforme aux principes fondamentaux des droits de l'homme que sont l'égalité et la non-discrimination", les pays doivent veiller à ce que les vaccins soient disponibles et abordables, et surtout "qu'ils soient suffisamment sûrs et efficaces"...



