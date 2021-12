La divulgation des données sur les vaccins de Pfizer "pourrait prendre jusqu'en 2096" (RT)

La divulgation des données sur les vaccins de Pfizer "pourrait prendre jusqu'en 2096".

La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis coopère avec une demande de Freedom of Information Act (loi sur la liberté d'information) pour obtenir les données cliniques associées au vaccin Covid-19 de Pfizer, mais elle pourrait avoir besoin de 75 ans pour le faire, ce qui est encore plus long qu'une estimation antérieure.

La FDA a insisté sur le fait qu'elle ne pouvait pas s'engager à divulguer plus rapidement les données médicales associées à l'approbation du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech, selon un mémoire juridique déposé mardi en réponse à la demande d'accès à l'information. L'agence a réaffirmé qu'après avoir traité 12 000 pages en deux mois environ, elle ne sera plus en mesure de traiter que 500 pages par mois à l'avenir. Avec des dizaines de milliers de dossiers supplémentaires à examiner, les plaignants craignent que le processus ne s'éternise pendant deux décennies de plus que l'estimation précédente de 55 ans.

L'avocat Aaron Siri a intenté un procès à la FDA au nom d'un groupe de médecins se faisant appeler Public Health and Medical Professionals for Transparency, qui s'était déjà plaint que la FDA ne fournissait pas les données qu'ils avaient demandées en temps voulu. Après avoir souligné le mois dernier que la FDA avait examiné les documents de Pfizer en seulement 108 jours afin d'homologuer le vaccin, Siri s'est demandé pourquoi l'agence avait besoin de 20 000 jours pour rendre ces mêmes documents publics.

Environ 451 000 pages concernant les essais cliniques d'un vaccin que des millions d'Etatsuniens sont obligés de prendre resteront dans les limbes juridiques pendant 75 ans si l'agence obtient ce qu'elle veut, a averti Siri. Il a qualifié de "dystopique" le fait que le gouvernement paie des milliards de dollars à Pfizer, le protège contre les poursuites judiciaires et exige que les citoyens se fassent injecter son produit, pour ensuite refuser l'accès aux documents utilisés pour accorder son autorisation en premier lieu.

La FDA a justifié ce calendrier inhabituel en soulignant que son Centre de recherche sur les produits biologiques (Center for Biotechnology) a été créé pour répondre aux besoins de l'industrie pharmaceutique.