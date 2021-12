La Gauche prête à sacrifier les non-vaccinés (Unherd)

La gauche sacrifierait les non-vaccinés

Article originel : The Left would sacrifice the unvaccinated

Par Kat Rosenfield

UInherd, 20.12.21

Qu'est-il arrivé au principe selon lequel tout le monde a droit à des soins de santé ?

Un élément peu discuté de la pandémie de la Covid est le coût du virus - non pas en vies étatsuniennes, mais en dollars étatsuniens. Aux États-Unis, une hospitalisation due à la Covid coûte en moyenne 29 000 dollars ; si vous êtes suffisamment malade pour nécessiter un séjour en soins intensifs et un ventilateur, cette moyenne grimpe à 156 000 dollars. Dans un pays où les soins de santé ne sont pas universels, où le système d'assurance privée est fragmenté et où la couverture d'assurance est liée à l'emploi, et dans un contexte de pandémie qui a laissé de nombreux chômeurs, un très grand nombre d'Etatsuniens risquent de se retrouver sous l'eau. Il y a une crise imminente de la dette médicale de Covid.

Leurs histoires sont déjà légion : il y a cet agent de bord qui a passé une semaine à l'hôpital à cause de la Covid, puis a passé six mois à se battre avec sa compagnie d'assurance pour une facture de 25 000 dollars. Il y a la famille de Phoenix qui a été frappée par un résumé de sinistre d'un million de dollars et une facture de 700 000 dollars alors qu'elle pleurait encore la mort de son père. Il y a le directeur d'un cabinet dentaire, frappé d'une Covid de longue durée et toujours trop malade pour travailler, qui se noie dans des dizaines de milliers de dollars de dettes médicales. Il y a dix ans, des histoires comme celle-ci auraient été présentées par l'aile gauche de notre pays comme la preuve de la nécessité constante et désespérée d'une réforme des soins de santé. Le coût stratosphérique des soins de santé, l'idée qu'un citoyen de l'une des nations les plus riches du monde puisse faire faillite simplement en tombant malade, la perspective qu'une personne souffrante renonce à un traitement parce qu'elle n'en a pas les moyens : ce sont des points obscurs de notre pays, les marques d'un système défaillant. Barack Obama a bien résumé la situation lorsqu'il a déclaré : "Aux États-Unis d'Amérique, les soins de santé ne sont pas un privilège réservé à quelques privilégiés - c'est un droit."

La notion de soins de santé en tant que droit de l'homme était fondamentale pour les débats de 2009 sur la loi sur les soins abordables (ACA) d'Obama, ainsi que pour l'identité des progressistes politiques : ils soutenaient avec ferveur, à l'époque, que personne, peu importe qui il était, ne devait être laissé dans la misère simplement parce qu'il tombait malade. Et l'idée que des soins ou une couverture abordables puissent être liés de quelque manière que ce soit aux choix de vie d'une personne était particulièrement choquante : lorsque les conservateurs se sont plaints que le mandat de l'ACA prévoyant la fourniture gratuite d'une contraception hormonale s'apparentait à de la prostitution, cela a provoqué un scandale national. Et lorsqu'un gouverneur républicain a proposé de prélever une taxe supplémentaire modérée sur les bénéficiaires de Medicaid qui étaient en surpoids ou qui fumaient, l'idée a été largement tournée en dérision par les progressistes qui l'ont qualifiée de "tête de nouille". En effet, l'idée que la gauche puisse un jour limiter l'accès de quelqu'un aux soins de santé pour des raisons morales ou idéologiques était considérée comme risible - un croquemitaine inventé par la droite sous la forme d'une panique hystérique mémorable à propos des "panels de la mort". Lorsque Sarah Palin a affirmé que le projet de loi sur les soins de santé d'Obama ne rationnerait les soins que pour les personnes jugées "dignes" par les bureaucrates du gouvernement, le site de vérification des faits Politifact a déclaré qu'il s'agissait du mensonge de l'année, écrivant : "La déclaration de Palin ressemble plus à un film de science-fiction (Soylent Green, quelqu'un ?) qu'à une partie d'un projet de loi réel présenté au Congrès." Il suffit de dire que les choses ont changé. Tout d'abord, ce projet de loi existe bel et bien, même s'il s'agit d'un projet d'État plutôt que d'un projet fédéral : le 6 décembre, Jonathan Carroll, représentant de l'État de l'Illinois, a présenté un projet de loi visant à faire payer de leur poche les patients non vaccinés de la Covid pour le coût de leur traitement médical, qu'ils soient assurés ou non, même si ces coûts sont astronomiques. Carroll a annulé son projet de loi quelques jours plus tard, en raison d'une réaction brutale, y compris des menaces de mort, mais pas avant d'avoir trouvé un soutien dans des endroits remarquables, notamment sur le compte Twitter de l'organisation progressiste Occupy Democrats, qui a publié un appel à l'action en toutes lettres :

"L'Illinois présente un projet de loi visant à obliger les résidents non vaccinés à payer de leur poche leur traitement hospitalier s'ils attrapent la COVID, affirmant qu'ils "doivent assumer [sic] le risque" et "assumer la responsabilité" de leur négligence. RT SI VOUS PENSEZ QUE VOTRE ÉTAT DEVRAIT FAIRE DE MÊME !"

Quelques jours plus tard, le rédacteur en chef d'Atlantic, David Frum, a suggéré qu'il était temps pour le pays de revenir à la normale - mais tout en encourageant les hôpitaux à "trier discrètement les soins d'urgence pour servir en dernier les personnes non vaccinées." Et la semaine dernière, la chaîne de supermarchés étatsunienne Kroger a annoncé que les employés non vaccinés seraient soumis à une surcharge mensuelle sur leurs plans de santé - et que s'ils contractent Covid, ils ne bénéficieront pas de congés d'urgence payés. Dans tous ces cas, l'idée de priver les réfractaires à la vaccination d'un traitement abordable a été largement applaudie - conformément à l'idée, défendue par tout le monde, du journal officiel au président actuel, que la pandémie serait terminée depuis longtemps si seulement ils s'étaient résignés et s'étaient fait vacciner. Et pourtant, les personnes qui applaudissent ces mesures sont les mêmes qui, il y a quelques années à peine, se moquaient des accusations selon lesquelles elles soutenaient un triage motivé par l'idéologie, tout en déplorant l'indignité et la souffrance que les politiques de santé punitives infligeraient aux plus vulnérables d'entre nous... Lire la suite

