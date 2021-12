La misère de la répression de la Covid par Macron (The Spectator)

La misère de la répression de la Covid de Macron Article originel : The misery of Macron’s Covid clampdown Par Gavin Mortimer The Spectator, 24.12.21

Le Noël de ma fille ne sera pas tout à fait le même cette année. Elle et moi sommes en Angleterre, mais sa mère française a été empêchée de faire le voyage par son président. C'est un drôle de monde quand des centaines de personnes peuvent facilement passer illégalement de France en Angleterre dans de petits bateaux - 1200 en quatre jours la semaine dernière - mais qu'une mère n'est pas autorisée à prendre le train pour être avec sa fille à Noël.



Mais c'est la France pour vous, dans ce que les opposants de Macron appellent sa "dictature de la Covid". Malgré tout, ses mesures autoritaires lui font du bien, à lui et à son pays. Hier, la France a enregistré 91 000 nouveaux cas de Covid, soit à peu près autant que l'Angleterre, cette petite île contaminée que Macron déteste tant. On aurait pu espérer que des chiffres aussi vertigineux suscitent une remise en question à l'Élysée. Macron a-t-il pensé que les passeports Covid ne sont peut-être pas la solution ? Ils ont été introduits en juillet et qu'ont-ils apporté, sinon une ségrégation en France ?

La solution de Macron est donc de renforcer encore les restrictions. En fonction de la ratification du Parlement (une fatalité), à partir de janvier 2022, les Français devront non seulement fournir la preuve de trois doses vaccinales pour entrer dans la plupart des lieux publics, mais aussi présenter un test PCR négatif.



Ce n'est vraiment pas drôle d'être jeune dans la France de Macron. Au début de ce mois, il a fermé les boîtes de nuit et interdit la danse dans les bars et les restaurants. Ah, la joie des fêtes de fin d'année.

Pas étonnant que ma fille de 17 ans se réjouisse de la liberté de l'Angleterre. Hier soir, nous nous sommes promenés dans la rue jusqu'au pub. Instinctivement, en entrant, elle a sorti un masque de sa poche. "Qu'est-ce que tu fais ? J'ai craqué. C'est un pub anglais, lui ai-je rappelé. Pas de masques et pas de passeports Covid.

Je ne peux pas lui en vouloir. Elle a été conditionnée à porter un masque à tout moment. Depuis mai 2020, ils sont obligatoires dans les salles de classe françaises et cela va continuer jusqu'en 2022. Les jeunes Parisiens portent désormais des masques par instinct, même quand ils n'y sont pas obligés. Il y a peu de choses plus décourageantes que de voir un enfant masqué se rendre à l'école. La génération de ma fille grandit dans un monde sans sourire.



La France n'est pas seule dans ses restrictions hystériques et irrationnelles. La Hollande est de nouveau en confinement, la vie nocturne irlandaise se termine à 20 heures, les Grecs de plus de 60 ans devront payer une amende s'ils ne se font pas vacciner, l'Italie et l'Espagne viennent de réintroduire le port obligatoire de masques à l'extérieur et il est inutile de nous rappeler ce que l'Autriche va commencer à faire à ses citoyens en février. La folie a contaminé le Pays de Galles, où les gens sont désormais condamnés à une amende pour être allés au bureau, et l'Écosse, où la grande prêtresse des restrictions inutiles, Nicola Sturgeon, a garanti que ce sera un Hogmanay à oublier.

C'est l'occasion pour Boris Johnson de relancer son mandat de premier ministre en 2022 et de montrer à ses partisans qu'il y a toujours un libertaire à l'intérieur - comme le soupçonne Lord Frost. Il pourra se vanter d'avoir gardé son calme et d'avoir poursuivi son action alors que d'autres dirigeants perdaient la tête face à un variant nettement moins grave que les précédentes souches de Covid.



En conséquence, sa réputation s'élèvera parmi le peuple. Son nom ne sera pas scandé avec dérision dans les stades de football et les amateurs de fléchettes ne se moqueront plus de lui.

Pendant deux ans, il s'est incliné devant la vision pessimiste de la Covid et cela lui a valu le mépris d'un grand nombre de personnes qui lui ont donné une victoire électorale écrasante en 2019.

Mais surtout, si Boris Johnson garde son sang-froid dans les semaines à venir, qu'il résiste à toute nouvelle mesure et qu'il annule rapidement le plan B au cours de la nouvelle année, cela mettra en évidence ce qui se passe en France où, comme l'a récemment admis le ministre de la santé Olivier Véran, le passeport Covid est une vaccination obligatoire déguisée.

Macron peut considérer Boris comme un clown, mais mieux vaut un clown à la tête froide qu'un autoritaire.