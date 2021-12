La pandémie est-elle en train de se terminer ? Le directeur général de la santé d'Afrique du Sud cesse les quarantaines et la recherche des contacts en raison d'un variant Omicron moins sévère (TrialSite News)

La pandémie est-elle en train de se terminer ? Le directeur général de la santé d'Afrique du Sud cesse les quarantaines et la recherche des contacts en raison d'un variant Omicron moins sévère

Article originel : Is the Pandemic Ending? South Africa Director General Health Ceases Quarantines & Contact Tracing Due to Less Severe Omicron Variant

TrialSite News, 25.12.21



Une lettre intéressante du directeur général du département de la santé de la République d'Afrique du Sud suggère que la gestion sanitairepourrait être positive en raison de la nature moins sévère du variant omicron. Bien que cet variant ou super mutant semble beaucoup plus transmissible, toutes les données indiquent jusqu'à présent un pathogène moins grave. Aujourd'hui, une lettre de la plus haute autorité sanitaire d'Afrique du Sud, dont on n'a pas beaucoup parlé en Occident, suggère un passage du stade pandémique au stade endémique. C'est une très bonne nouvelle si les données persistent. La nouvelle a été récemment tweetée par le Dr David Eli.

C'est bien vrai ! L'Afrique du Sud, rapporte le médecin, "met fin à la recherche des contacts, aux quarantaines et aux tests COVID-19 pour les personnes asymptomatiques". Il poursuit "C'est la bonne décision" en supposant que "la pandémie est terminée et que la COVID est maintenant endémique." Toutes les nations devraient-elles faire de même ?

Que dit la lettre ?

TrialSite inclut une pièce jointe à la lettre ci-dessous. En résumé, en raison de la diminution de la gravité de l'Omicron, le directeur général de la santé, le Dr Sandile Buthelezi. a publié une lettre déclarant, entre autres, que les stratégies d'endiguement (par exemple, le confinement) ne sont pas appropriées pour l'avenir !

Pourquoi ? Parce que "l'atténuation...

Lire la suite