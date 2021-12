La plupart des pays vaccinés connaissent des taux d'infection très élevés : En Irlande, les infections et les décès malgré la vaccination sont une préoccupation majeure (TrialSite News)

La plupart des pays vaccinés connaissent des taux d'infection très élevés : En Irlande, les infections et les décès malgré vaccination sont une préoccupation majeure.

Article originel : Most Vaccinated Nations Hit with Sky-High Infection Rates: In Ireland Breakthrough Infections & Deaths a Major Concern

TrialSite News, 26.12.21

L'Irlande, l'une des populations les plus vaccinées contre la COVID-19 en Europe, connaît une augmentation rapide des infections par la COVID-19, sans doute sous l'effet du variant Omicron du SRAS-CoV-2, hautement transmissible. Alors que les études montrent maintenant que le super mutant peut échapper aux anticorps induits par le vaccin, l'incidence des infections pernicieuses atteint un niveau inquiétant dans des endroits comme l'île d'Emeraude.

En dépit d'une population entièrement vaccinée à 77 % (plus de 90 % pour les personnes de plus de 12 ans), ce qui est proche du niveau européen, les infections par le SRAS-CoV-2 en Irlande ont atteint un niveau record de 13 765 nouveaux cas dans ce pays d'un peu plus de 5 millions d'habitants. Le précédent record, atteint lors de la vague de janvier 2021, plus meurtrière, était de 8 227 cas en une journée. Jusqu'à présent, cette flambée est associée à un nombre de décès beaucoup plus faible qu'au Royaume-Uni. Cela est plus que probablement dû à une combinaison de facteurs allant d'une vaccination étendue à une immunité naturelle et à une diminution de la gravité des mutants (même s'ils sont plus transmissibles).

Pourtant, l'incidence des soins intensifs continue de baisser, selon Reuters et d'autres médias, car jusqu'à présent, l'impact d'Omicron semble plus faible. L'Irish Examiner rapporte cependant aujourd'hui que les cas ont diminué après un record le jour de Noël, totalisant...

