La protéine S du SRAS-CoV-2 nuit à la réparation des lésions de l'ADN et inhibe la recombinaison in vitro (Viruses)

La protéine S du SRAS-CoV-2 nuit à la réparation des lésions de l'ADN et inhibe la recombinaison V(D)J in vitro

Article originel : SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro

Hui Jiang, Ya-Fang Mei

Viruses, 2021 Oct 13;13(10):2056.

DOI: 10.3390/v13102056



Note de SLT : qu'en est-il des vaccins à séquence génétique qui favorise la production de la protéine S dans l'organisme du receveur ? Les auteurs écrivent à la fin du résumé de l'article : "Nos résultats révèlent un mécanisme moléculaire potentiel par lequel la protéine spike pourrait entraver l'immunité adaptative et soulignent les effets secondaires potentiels des vaccins à base de spike pleine longueur." A suivre...

Résumé :

Le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) a conduit à la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19), affectant gravement la santé publique et l'économie mondiale. L'immunité adaptative joue un rôle crucial dans la lutte contre l'infection par le SRAS-CoV-2 et influence directement les résultats cliniques des patients. Des études cliniques ont indiqué que les patients atteints de la COVID-19 sévère présentent des réponses immunitaires adaptatives retardées et faibles ; cependant, le mécanisme par lequel le SRAS-CoV-2 entrave l'immunité adaptative reste obscur. En utilisant une lignée cellulaire in vitro, nous rapportons ici que la protéine spike du SRAS-CoV-2 inhibe de manière significative la réparation des dommages à l'ADN, qui est nécessaire pour une recombinaison V(D)J efficace dans l'immunité adaptative. D'un point de vue mécanique, nous avons découvert que la protéine spike se localise dans le noyau et inhibe la réparation des dommages à l'ADN en empêchant le recrutement des protéines clés de réparation de l'ADN BRCA1 et 53BP1 sur le site des dommages. Nos résultats révèlent un mécanisme moléculaire potentiel par lequel la protéine spike pourrait entraver l'immunité adaptative et soulignent les effets secondaires potentiels des vaccins à base de spike pleine longueur.

Lire l'article en entier en cliquant ici