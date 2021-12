La stratégie "zéro covid" de Xi ne tient pas la route alors qu'Omicron se dirige vers les Jeux olympiques.

Article originel : Xi’s zero-Covid strategy is on thin ice as Omicron skates towards the Olympic Games

The Times, 25.12.21



La dépendance de la Chine à l'égard de vaccins nationaux peu performants pourrait mettre Pékin dans l'embarras si les Jeux olympiques d'hiver devaient être annulés...

Lire la suite