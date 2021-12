La Suisse dans le délire de la Covid (SPR)

Comment les fanatiques du Coronavirus et les stratèges des vaccins ont menacé le succès de la pandémie suisse.

Jusqu'à l'été 2021, grâce à des facteurs politiques et économiques, la Suisse disposait de l'une des stratégies les plus rationnelles, prudentes et globalement réussies au monde pour faire face à la pandémie de corona. Les seuls vrais défauts étaient le devoir de masque inefficace ainsi que les semi-verrouillages inefficaces à l'hiver 2020/21.

A la fin de l'été, le gouvernement suisse s'est retrouvé sous une pression croissante, de l'Union européenne, les USA et l'OMS avec l e lancement mondial des "passeports de vaccination" . Le gouvernement suisse a donc profité de la vague estivale en cours pour introduire en Suisse des « laissez-passer de vaccination » complètement absurdes sur le plan épidémiologique .

À cette époque, sur la base des données de l'ex-Israël et de l'Islande, il était déjà clair que les « laissez-passer de vaccination » étaient non seulement inutiles, mais même contre-productifs , car les vaccins contre la Covid ne pouvaient pas empêcher les infections et les transmissions. Les autorités suisses ont ignoré cette circonstance et ont vendu le "pass de vaccination" à la place comme une prétendue "success story" .



Référendum sur les passeports vaccinaux

Le gouvernement suisse est ainsi confronté au défi supplémentaire d'un référendum sur les « laissez-passer de vaccination ». À cette fin, une vaste campagne de propagande a été lancée, initiée par les seniors suisses effrayés et crédules, le "pass de vaccination" les protégerait d'une infection corona et mettrait fin à la pandémie. Cette campagne a été couronnée de succès : le « passe vaccinal » a été adopté fin novembre avec 62 % des voix (80 % pour les seniors).



La Suisse est passée du seul pays qui avait pu rejeter démocratiquement le "passeport de vaccination" au seul pays où le "passeport de vaccination" épidémiologiquement absurde et potentiellement anticonstitutionnel a été démocratiquement légitimé par la population, alors que des manifestations massives contre le "psseport de vaccination QR", de plus en plus utilisé comme instrument de contrôle politique et économique, avaient déjà lieu depuis des semaines dans toute l'Europe (voir les chaînes vidéo ci-dessous).

Bien sûr, le prétendu « laissez-passer de vaccination » libérateur ne pouvait en aucun cas affecter la prochaine vague hivernale. Dans le même temps, la protection vaccinale des seniors suisses s'est effondrée , le gouvernement ayant retardé la campagne de rappel auparavant, impossible de ne pas compromettre le vote vaccination par des questions critiques après la "date d'expiration" des "certificats".



De nouvelles restrictions aux droits fondamentaux

Comme à la fin de l'été, les stratèges du « passe de vaccination » ont une nouvelle fois profité de la vague hivernale déjà retentissante pour autoriser de nouvelles restrictions aux droits fondamentaux. Une brève analyse montre que ces « interventions » sont aussi épidémiologiquement complètement absurdes (20 minutes ) :



1) « 2g + : La nouvelle règle réduit le risque d'infection des personnes non vaccinées. Ils propagent le virus plus facilement et tombent malades beaucoup plus souvent. »

C'est faux : depuis Delta, toutes les études montrent que les personnes vaccinées transmettent le virus aussi facilement et aussi longtemps que les non-vaccinées (pas d'immunité des muqueuses). En fait, des données en provenance d'Angleterre montrent que le taux d'infection chez les personnes vaccinées est même nettement plus élevé que chez les personnes non vaccinées, car il existe déjà plus de guérisons parmi les personnes non vaccinées. L'OFSP ne saisit plus ces données.

La seconde partie du « raisonnement » est également erronée : les seniors vaccinés sont encore bien plus souvent malades que les jeunes non vaccinés. Le cas échéant, il faudrait demander aux personnes âgées, quel que soit leur statut vaccinal, d'éviter de prendre des risques pendant les pics d'infection.





2) "Les personnes dont la vaccination complète, le rappel ou la guérison ne remonte pas à plus de quatre mois sont exemptées de l'obligation de se faire dépister. Les entreprises soumises à la règle 2G peuvent appliquer volontairement la règle 2G+ et renoncer ainsi à l'obligation de porter un masque et de s'asseoir".

C'est aussi faux : en effet de nouvelles données montrent que le vaccin et même le rappel ne protègent même pas contre l' infection par le variant Omicron à court terme (vol immunitaire). Le médecin-président suisse a également déclaré : "La 2G est inutile et crée une fausse sécurité".



3) "C'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé d'imposer des restrictions aux personnes non immunisées pour les réunions privées en intérieur. Dès qu'il y a une personne de plus de 16 ans qui n'est pas vaccinée ou guérie, seules dix personnes peuvent se rencontrer".

C'est également faux : car en fait vaccinés et non vaccinés sont contagieux de la même manière (voir point 1).



4) "En plus des tests répétitifs, l'obligation de porter des masques est une mesure clé pour réduire la circulation du virus dans les écoles."

Faux aussi : les masques n'ont aucun effet sur la circulation virale.



5) "Le booster est désormais possible après 4 mois."

Problématique : D'une part, les vaccins de renouvellement avant la vague hivernale étaient similaires à ceux des vaccins antigrippaux. Andererseits betteraves avec elle Impfstoffe kaum mehr Schutz gegen Omicron. D'autre part, les vaccins ne protègent pratiquement plus contre l'Omicron. De plus, la question des dommages possibles du vaccin de rappel se pose entre les deux.



Dommages causés par les vaccinations de rappel et les enfants



Le registre Swiss enregistre depuis quelques semaines une surmortalité importante, qui ne peut être expliqu é qu'à hauteur d'environ un tiers par le Coronavirus - avec environ 1000 décès supplémentaires jusqu'à présent. En principe, divers facteurs viennent au premier plan comme explication.

Cependant, une nouvelle analyse montre un lien temporel exact avec le début de la campagne de rappel (voir graphique ci-dessous). Au Canada, la vaccination de rappel des personnes âgées a été interrompue en partie , car elle a augmenté les réactions de vaccination potentiellement mortelles. Déjà en septembre, des médecins allemands avaient signalé des réactions potentiellement mortelles au vaccin de rappel chez les personnes âgées . L'Allemagne connaît depuis septembre surmortalité non explicable par le Coronavirus .

Un médecin spécialiste travaillant en Suisse observe "des poussées de maladies chroniques déclenchées par les boosters, comme par exemple l'asthme et les maladies rhumatoïdes, des réactions cutanées, etc. C'est ce que nous observons maintenant. "Sur le site Internet Corona Impfschäden Switzerland , des réactions graves aux vaccins sont également signalées quotidiennement.

De nouvelles données en provenance des États-Unis montrent également que plusieurs vaccinations pour les enfants (5-11 ans et 12-15 ans) ont déjà entraîné plusieurs infections cardiaques, accidents vasculaires cérébraux , maladies nerveuses et décès. Ici aussi, compte tenu de la protection vaccinale de très courte durée, la question bénéfice/risque se pose.

La Finlande a déjà opté pour la vaccination générale des enfants . Aux États-Unis, le vaccin Janssen a récemment été suspendu en raison de problèmes de sécurité . La vaccination Moderna à haute dose a également été e suspendue en Suisse pour les personnes présentant moins des antécédents cardiaques. En effet, en Suisse, plus d'enfants en bonne santé pourraient afinalement mourir de la vaccination que du Corona.



Drame sur les vaccins : la star de ski Lara Gut

La star du ski Lara Gut est un exemple du drame vaccinal. Celle-ci n'a pas voulu se faire vacciner à l'origine : une décision rationnelle, car son risque de coronavirus se limite à un éventuel Covid long , contre lequel le vaccin ne protège guère guère (car seule une infection légère est nécessaire).

Début novembre, elle était apparemment encore contrainte de se faire vacciner . Peu de temps après, des problèmes ont été signalés en raison de problèmes respiratoires - une complication connue du vaccin. Son groupe a parlé d'une "grippe", qui ne circulait pas du tout. Un « rhume » serait possible - peut-être déclenché par l' immunosuppression connue après la vaccination.

À la mi-décembre, Lara Gut avait déjà l'infection coronavirus : vraisemblablement Omicron, qui n'est guère protègé par le vaccin. Pendant ce temps, des centaines d'athlètes se sont déjà effondrés ou sont même morts de lésions cardiaques induites par le vaccin (en particulier les hommes ).



Mesures rationnelles

Il est exact que le variant Omicron qui émerge maintenant crée une situation nouvelle et incertaine, car les vaccins précédents ne peuvent plus les neutraliser . Les espoirs d'un "variant plus doux" sont principalement basés sur des données d'Afrique du Sud, mais il y avait déjà environ 90 % de la population atteint du Corona (dont environ 200 000 décès pour 60 millions d'habitants ; PFR 0,3 %).

Bien sûr, il n'existe pas de réponse rationnelle - contre Omicron en particulier des absurdités - des « laissez-passer vaccinaux » ou des masques ou des confinements, mais principalement dans deux mesures : la construction de capacités d' approvisionnement des cliniques dédiées au Corona (pour lesquelles il est désormais trop tard), ainsi que le traitement précoce anti-corona par les médecins généralistes pour prévenir les hospitalisations. À ce jour, la Suisse n'a mis en œuvre aucune de ces mesures.



C'est clair : la pandémie de coronavirus ne s'arrêtera pas par des vaccins qui ne peuvent assurer une protection durable, mais par une immunité naturelle large et de longue durée (actuellement 30-50% en Suisse). La fin de la phase pandémique est inaugurée par un retour de la grippe déplacée par le Coronavirus, comme cela a déjà été le cas en Inde, en Suède et au Brésil .