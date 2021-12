La Tasmanie va SUPPRIMER l'exigence d'un test PCR négatif avant l'arrivée dans le pays (Daily Mail)

La Tasmanie va supprimer l'exigence d'un test PCR négatif avant l'arrivée dans le pays

Article originel : Tasmania will SCRAP the requirement for a negative PCR test prior to arrival in the state

Daily Mail, 30.12.21

Les voyageurs à destination de la Tasmanie devront passer un test d'antigène rapide un jour avant leur arrivée dans l'État insulaire, qui s'apprête à abandonner le test PCR exigé dans les 72 heures.

L'État a enregistré 92 nouveaux cas de COVID-19 jeudi et les premières hospitalisations liées au virus depuis la réouverture de ses frontières il y a quinze jours.

Ces nouvelles infections constituent un record quotidien et portent à 386 le nombre...

Lire la suite