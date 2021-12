Clause de confidentialité dans les contrats de Pfizer alors que la société est accusée de faire des profits

"Mur du secret" dans les contrats de Pfizer alors que la société est accusée de faire des profits. Article originel : ‘Wall of secrecy’ in Pfizer contracts as company accused of profiteering The Guardian, 5.12.21

L'entreprise étatsunienne fait face à un examen minutieux des bénéfices de son vaccin contre la Covid après que le Royaume-Uni ait accepté la clause de secret.

Les ministres ont accepté une clause de confidentialité dans tout litige avec le fabricant de médicaments Pfizer concernant l'approvisionnement de la Grande-Bretagne en vaccins Covid. De grandes parties des contrats passés par le gouvernement avec la société pour la fourniture de 189 millions de doses de vaccin ont été rédigées et toute procédure d'arbitrage sera tenue secrète.

Cette révélation intervient alors que Pfizer est accusée par un ancien haut responsable étatsunien de la santé de "profiter de la guerre" pendant la pandémie. Dans une enquête de Channel 4 Dispatches qui sera diffusée cette semaine, Tom Frieden, qui était directeur des US Centers for Disease Control and Prevention sous Barack Obama, a déclaré : "Si vous vous concentrez uniquement sur la maximisation de vos profits et que vous êtes un fabricant de vaccins... vous êtes un profiteur de guerre".

Zain Rizvi, directeur de recherche chez Public Citizen, une organisation étatsunienne de défense des consommateurs qui a examiné les contrats mondiaux de vaccins de Pfizer, a déclaré : "Il y a un mur de secret autour de ces contrats et c'est inacceptable, en particulier dans une crise de santé publique."



Rizvi a déclaré que le Royaume-Uni devait expliquer pourquoi il avait accepté une procédure d'arbitrage secrète. Il a déclaré : "C'est le seul pays à haut revenu que nous avons vu qui a accepté cette disposition. Elle permet aux entreprises pharmaceutiques de contourner les procédures juridiques nationales.

"Le gouvernement britannique a permis aux sociétés pharmaceutiques de mener la barque. Comment en sommes-nous arrivés à une situation où une poignée de sociétés pharmaceutiques ont pu exercer un tel contrôle sur les gouvernements les plus puissants du monde ? C'est le signe d'un système défaillant".

Pfizer a reçu des éloges pour son programme de distribution de vaccins, mais la multinationale étatsunienne fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux quant à l'ampleur de ses bénéfices et à la proportion de doses distribuées aux pays à faible revenu.

Alors qu'AstraZeneca a accepté de vendre son vaccin au prix coûtant pendant la pandémie, Pfizer a voulu sécuriser ses bénéfices. Le vaccin Pfizer/BioNTech, qui porte désormais le nom de marque Comirnaty, sera l'un des médicaments les plus lucratifs de l'histoire pharmaceutique.

L'enquête de Channel 4 révèle l'analyse d'un expert en génie biologique selon laquelle le vaccin Pfizer ne coûte que 76 pence à fabriquer pour chaque injection. Il serait vendu 22 £ la dose au gouvernement britannique.

Les coûts de fabrication estimés ne comprennent pas les frais de recherche, de distribution et autres, mais Pfizer affirme que sa marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage avant impôt, se situe dans les "20 % supérieurs". Pfizer prévoit de fournir 2,3 milliards de vaccins cette année, pour un chiffre d'affaires estimé à 36 milliards de dollars (26,3 milliards de livres)...

