Le Congrès étatsunien autorise la vente d'armes à l'Arabie saoudite (Al Jazeera)

Le Congrès étatsunien autorise la vente d'armes à l'Arabie saoudite

Article originel : US Congress allows Saudi Arabia weapons sale to proceed

Al Jazeera, 8.12.21

Une tentative bipartisane visant à bloquer la vente de missiles et de lanceurs de missiles pour un montant de 650 millions de dollars a échoué au Sénat étatsunien.



Le Sénat étatsunien a bloqué une résolution qui aurait interdit une vente de missiles et de lanceurs de missiles d'un montant de 650 millions de dollars à l'Arabie saoudite.

Cette vente a été approuvée par l'administration du président Joe Biden en novembre. Il s'agit du premier grand contrat d'armement entre les États-Unis et l'Arabie saoudite depuis que Joe Biden a pris ses fonctions en janvier de cette année.



La chambre a voté mardi par 67 voix contre 30 contre la résolution, qui représentait la dernière tentative des législateurs de bloquer les transferts d'armes étatsuniennes vers l'Arabie saoudite en raison de son implication dans la guerre qui se poursuit au Yémen. Elle avait été introduite par les républicains Mike Lee et Rand Paul, ainsi que par Bernie Sanders, un indépendant qui se range parmi les démocrates.

Dans un discours prononcé mardi, Sanders a déclaré : "Exporter davantage de missiles vers l'Arabie saoudite ne fait rien d'autre que d'aggraver ce conflit et de verser de l'huile sur un feu qui fait déjà rage

Une coalition militaire réunie par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis est intervenue dans le conflit du Yémen en 2015 pour soutenir le gouvernement internationalement reconnu du président Abd-Rabbu Mansour Hadi, peu après que les Houthis ont pris le contrôle de la capitale, Sanaa.

Les deux parties ont été accusées de commettre des atrocités en sept ans de combats, qui ont fait environ 233 000 morts et mis cinq millions de personnes au bord de la famine.

"Nous pourrions arrêter cette guerre si nous avions vraiment la volonté de le faire", a déclaré Paul sur le sol du Sénat. "Tous les Etats-Unis devraient être consternés par le désastre humanitaire causé par le blocus saoudien du Yémen".

L'administration Biden avait promis une remise à zéro des relations avec Riyad en raison des préoccupations relatives aux droits de l'homme et du meurtre en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi, que les services de renseignement étatsunien ont directement lié au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (MBS). Les responsables saoudiens ont nié que MBS était impliqué dans le meurtre de Khashoggi.

Mais Washington a également adopté une approche plus pragmatique envers Riyad, dont l'influence sur les marchés pétroliers et l'importance stratégique dans la région continuent d'en faire un allié clé des États-Unis...

