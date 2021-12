Le faible taux de mortalité d'Omicron "peut annoncer la fin de l'épidémie de la Covid" (The Times)

Le faible taux de mortalité d'Omicron "peut annoncer la fin de l'épidémie de la Covid".

Article originel : Omicron’s lower death rate ‘can usher in end of Covid epidemic’

Par Katie Gibbons

The Times, 30.12.21





Omicron est moins mortel que les précédentes souches de coronavirus et entraîne un quart des décès enregistrés lors des vagues précédentes, selon des données provenant d'Afrique du Sud.

Dans la première étude visant à évaluer le risque de décès que pose Omicron, les chercheurs ont suivi les 19 patients de Covid admis dans un grand hôpital de Tshwane, dans la province de Gauteng, où la variante a fait son apparition. Ils ont constaté que 4,5 % des patients admis à l'hôpital sont décédés pendant la vague Omicron, contre 21,3 % pendant une période précédant l'arrivée de la souche...

