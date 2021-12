Le gouvernement japonais demande aux citoyens "de ne pas faire de discrimination" à l'encontre des personnes non vaccinées (Daily Sceptic)

Le gouvernement japonais demande aux citoyens "de ne pas faire de discrimination" à l'encontre des personnes non vaccinées. Article originel : “Do Not Discriminate” Against the Unvaccinated, Japanese Government Tells Citizens Par Noah Carl Daily Sceptic, 21.12.21

À l'heure actuelle, presque tous les pays occidentaux ont introduit une forme de passeport vaccinal ou de mandat de vaccination. Malgré les assurances répétées du ministre des vaccins que cela n'arriverait pas ici, la Grande-Bretagne ne fait pas exception.



Les choses pourraient aller plus loin dans certains pays européens. L'Autriche s'apprête à rendre la vaccination obligatoire à partir du 1er février de l'année prochaine. Et à partir de janvier, la Grèce imposera une amende mensuelle de 100 € à tous les plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinés.

Même les États-Unis - censés être le "pays de la liberté" - n'ont pas échappé à la tendance à l'utilisation de passeports et de mandats. Plusieurs États les ont introduits, dont certains des plus grands comme New York, la Californie et la Virginie. Des travailleurs de la santé ayant une immunité naturelle ont déjà été licenciés pour avoir refusé de s'y conformer.

On pourrait en conclure que l'introduction des passeports et des mandats est simplement quelque chose que tous les pays avancés font. Mais ce n'est pas vrai, car il y a une exception majeure : le Japon.

Personne ne peut mettre en doute les références du Japon en tant que pays avancé. Il est membre du "Groupe des sept", avec le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la France, l'Italie et l'Allemagne. Et il peut se targuer d'avoir la troisième plus grande économie du monde. Le Japon est connu pour sa société technologiquement avancée, où les trains à grande vitesse n'ont jamais plus de quelques minutes de retard.

Quelle est donc la position du pays sur les passeports et les mandats ? Jusqu'à présent, il les a complètement évités. De plus, le gouvernement et le Premier ministre ont explicitement demandé aux citoyens de ne pas discriminer les personnes non vaccinées.

L'avis suivant apparaît sur le site Web du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales :

Bien que nous encouragions tous les citoyens à recevoir le vaccin contre la COVID-19, il n'est pas obligatoire. La vaccination ne sera effectuée qu'avec le consentement de la personne à vacciner après les informations fournies. Veuillez vous faire vacciner suite à votre propre décision, en comprenant à la fois l'efficacité de la prévention des maladies infectieuses et le risque d'effets secondaires. Aucune vaccination ne sera effectuée sans consentement. Veuillez ne pas obliger les personnes de votre lieu de travail ou de votre entourage à se faire vacciner, et ne faites pas de discrimination à l'encontre de ceux qui ne se sont pas fait vacciner.



Et un avis similaire apparaît sur le site web du Premier ministre :

Les vaccins ne seront jamais administrés sans le consentement de la personne concernée. Nous demandons instamment au public de ne jamais contraindre les gens à se faire vacciner sur leur lieu de travail ou sur leur entourage, et de ne jamais traiter de manière discriminatoire ceux qui n'ont pas reçu le vaccin.



Les pays occidentaux prétendent toujours être les premiers défenseurs des libertés civiles. Mais à l'ère du sécuritarisme covidien, il semble que ce manteau soit passé au Japon. Peut-être le pays enverra-t-il une délégation d'experts en droits de l'homme pour enseigner à l'Occident ce qu'est la liberté individuelle.